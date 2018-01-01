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هام..تطبيق أسعار المحروقات سيرى النور قريبا

بتاريــخ : 17 يناير 2018 / 10:58 هام..تطبيق أسعار المحروقات سيرى النور قريبا | بوليتيك
هام..تطبيق أسعار المحروقات سيرى النور قريبا
من المنتظر أن يتم إطلاق تطبيق ''محطتي'' الذي يعتبر الأول من نوعه في ضبط أسعار المحروقات عند التوزيع بمحطات الوقود، وذلك حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الأر بعاء.

''شوف تيفي''

من المنتظر أن يتم إطلاق تطبيق ''محطتي'' الذي يعتبر الأول من نوعه في ضبط أسعار المحروقات عند التوزيع بمحطات الوقود، وذلك حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الأر بعاء.

وأوضحت اليومية بأن مصدرها أكد على أن أغلب الشركات السبع، التي تستحوذ على قطاع المحروقات في المغرب، مدت الوزارة بالمعطيات المطلوبة، والمرتبطة بأسعار بيع وشراء المحروقات ومصدرها، مشيرا إلى أنه بعد تعنت وتهرب دام أزيد من خمسة أشهر، رضخت هذه الشركات لطلب الوزارة.

وأوضحت اليومية بأن هذا الموقع سيمكن المواطن من الاطلاع علىيها ومقارنة الأسعار والخدمات المعروضة في مختلف محطات الوقود بالمملكة .

 

 

‫شوف تيفي

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