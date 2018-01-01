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هــــام لمستخدمي الواتساب حضيو راسكم... هاكرز يقدرو يقراو ليكم الرسائل ديالكم وها كيفاش

بتاريــخ : 17 يناير 2018 / 10:44 هــــام لمستخدمي الواتساب حضيو راسكم... هاكرز يقدرو يقراو ليكم الرسائل ديالكم وها كيفاش | نت 2.0
هــــام لمستخدمي الواتساب حضيو راسكم... هاكرز يقدرو يقراو ليكم الرسائل ديالكم وها كيفاش
اكتشف خبراء أمنيون برمجيات خبيثة تم وصفها بالقوية، واعتبروها أنها قادرة على سرقة رسائل تطبيق واتساب، من هواتف أندرويد.

شوف تيفي:

اكتشف خبراء أمنيون برمجيات خبيثة تم وصفها بالقوية، واعتبروها أنها قادرة على سرقة رسائل تطبيق واتساب، من هواتف أندرويد.

وحسب ما جاء في موقع قناة سكاي نيوز الناطقة بالعربية، فإن هذه البرمجيات قادرة على الإستيلاء على الرسائل الموجودة بالهواتف الذكية، المصابة بالفيروسات وذلك في تطبيق واتساب.

نفس الموقع أفاد أن الفيروس الذي أسموه ''سكيغوفري''، إذا أصاب الهاتف الذكي، يصبح الهاكر قادرا على حفظ صورك، وفيديوهاتك، إضافة إلى سجل مكالماتك، ومعرفة موقعك الجغرافي،

وأضاف أحد الخبراء في الأمن المعلوماتي، المسمى ''فانسنت دياز''، أن هذه البرمجيات الخبيثة التي تستهدف الهواتف الذكية، في ارتفاع مستمر، مضيفا أن القراصنة أو الهاكرز، أصبحوا يعرفون أن الهواتف تحتوي على أكبر قدر من المعلومات المهمة والسرية مقارنة مع الحواسيب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الهاكرز هواتف ذكية خبراء واتساب الأمن المعلوماتي

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