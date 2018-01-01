 الأورو طالع اليوم..شوفو شحال الثمن ديالو بعد تعويم الدرهم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..الجماهير المغربية تتوافد على مركب محمد الخامس لمتابعة مباراة المغرب و غينيا و الأغلبية قاصرين | بووز

بالفيديو..الجماهير المغربية تتوافد على مركب محمد الخامس لمتابعة مباراة المغرب و غينيا و الأغلبية

تقرير بي ان سبورت عن اخر استعدادات المنتخب المغربي و الغيني للمباراة الثانية في الشان + التصريحات | بووز

تقرير بي ان سبورت عن اخر استعدادات المنتخب المغربي و الغيني للمباراة الثانية في الشان + التصريحات

فيديو ينشر للمرة الأولى.. شوفو شنو وقع قبل اعتقال عهد التميمي بدقائق | بووز

فيديو ينشر للمرة الأولى.. شوفو شنو وقع قبل اعتقال عهد التميمي بدقائق

فيلم الحـــــنش يُحطم الرقم القياسي | ثقافة و فنون

فيلم ''الحـــــنش'' يُحطم الرقم القياسي

بالصورة..منح مهلة إضافية لنزع الواقيات من الشاحنات | بوليتيك

بالصورة..منح مهلة إضافية لنزع الواقيات من الشاحنات

عاجل وبالصور..دفن ضحيتي فاجعة الكارة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..دفن ضحيتي فاجعة الكارة

بالفيديو..عثمان ملين يتحدث عن نظاراته الغريبة التي حضر بها حلقة رشيد شو‎ | بووز

بالفيديو..عثمان ملين يتحدث عن نظاراته الغريبة التي حضر بها حلقة رشيد شو‎

عـــاجل: معلومات جديدة حول تعرض خادمة لاعتداء من طرف مشغلها..عندو سابقة فالاعتداء على الخادمات فكازا وها شنو دار باش ميتفضحش | حوادث و حقوق

عـــاجل: معلومات جديدة حول تعرض خادمة لاعتداء من طرف مشغلها..عندو سابقة فالاعتداء على الخادمات

مؤلم..صور جديدة صادمة للخادمة اللي كواتها مشغلتها بالعافية بالبيضاء | حوادث و حقوق

مؤلم..صور جديدة صادمة للخادمة اللي كواتها مشغلتها بالعافية بالبيضاء

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

الأورو طالع اليوم..شوفو شحال الثمن ديالو بعد تعويم الدرهم

بتاريــخ : 17 يناير 2018 / 10:18 الأورو طالع اليوم..شوفو شحال الثمن ديالو بعد تعويم الدرهم | مجتمع
الأورو طالع اليوم..شوفو شحال الثمن ديالو بعد تعويم الدرهم
ابتداء من بداية الأسبوع الجاري ، اعتمد المغرب نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة.

شـــوف تيفي:

ابتداء من بداية الأسبوع الجاري ، اعتمد المغرب نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة.

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الأربعاء 17 يناير 2018 حسب بنك المغرب:

العملات شراء بيع

1 أورو 11,1970 11,29

1 دولار أمريكي 9,2405 9,2960

1 دولار كندي 7,367 7,4113 1 جنيه إسترليني 12,615 12,691

1 فرنك سويسري 9,4998 9,5569

100 كرونة دنماركية 150,33 151,23 100 كرونة سويدية 113,86 114,54

100 كرونة نرويجية 115,69 116,38

1 ريال سعودي 2,4639 2,4787 1 دينار كويتي 30,679 30,863

1 درهم إماراتي 2,5157 2,5308 100 ين ياباني 8,2752 8,3249

10 دنانير جزائرية 0,8023 0,8072

1 دينار تونسي 3,7872 3,8099

1 دينار ليبي 7,3524 7,3966

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الأورو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بلاغ عاجل من مديرية الأرصاد الجوية..حضيو راسكم | مجتمع

بلاغ عاجل من مديرية الأرصاد الجوية..حضيو راسكم

تكثيف التغطية الأمنية وتقريب الخدمات من المواطنين بمدينة الجديدة وإحداث دائرة جديدة للشرطة | مجتمع

تكثيف التغطية الأمنية وتقريب الخدمات من المواطنين بمدينة الجديدة وإحداث دائرة جديدة للشرطة

مؤلم وبالصور..شوفو حالة أكبر مقبرة بمدينة الدار البيضاء/نفايات/ متسولين... | مجتمع

مؤلم وبالصور..شوفو حالة أكبر مقبرة بمدينة الدار البيضاء/نفايات/ متسولين...

بالصورة..الدار البيضاء من أفضل الوجهات السياحية سنة 2018 | مجتمع

بالصورة..الدار البيضاء من أفضل الوجهات السياحية سنة 2018

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤثر..مخلاهُمش يدفنو بناتو اللي ماتو فوسط حفرة للصرف الصحي فالكارة..طلع فوق سيارة نقل الأموات وهاشنو دار | خارج البلاطو
منذ 22 دقيقة

فيديو جد مؤثر..مخلاهُمش يدفنو بناتو اللي ماتو فوسط حفرة للصرف الصحي فالكارة..طلع فوق سيارة نقل الأموات وهاشنو دار

بالفيديو..الفنانة المغربية المحبوبة هند السعديدي في تصريح طريف..كنخدمو غيرفرمضان بحال الجبابن | خارج البلاطو

بالفيديو..الفنانة المغربية المحبوبة هند السعديدي في تصريح طريف..كنخدمو غيرفرمضان بحال الجبابن

بالفيديو..سائقو سيارات الأجرة بوجدة يحتجون على إغلاق الحدود ببني درار | خارج البلاطو

بالفيديو..سائقو سيارات الأجرة بوجدة يحتجون على إغلاق الحدود ببني درار

بالفيديو..شوفو أشنو قال فتاح جوادي على اللوك الجديد اللي دار | بــووز

بالفيديو..شوفو أشنو قال فتاح جوادي على اللوك الجديد اللي دار

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..الجماهير المغربية تتوافد على مركب محمد الخامس لمتابعة مباراة المغرب و غينيا و الأغلبية قاصرين | بووز
منذ 4 دقائق

بالفيديو..الجماهير المغربية تتوافد على مركب محمد الخامس لمتابعة مباراة المغرب و غينيا و الأغلبية

تقرير بي ان سبورت عن اخر استعدادات المنتخب المغربي و الغيني للمباراة الثانية في الشان + التصريحات | بووز

تقرير بي ان سبورت عن اخر استعدادات المنتخب المغربي و الغيني للمباراة الثانية في الشان + التصريحات

فيديو ينشر للمرة الأولى.. شوفو شنو وقع قبل اعتقال عهد التميمي بدقائق | بووز

فيديو ينشر للمرة الأولى.. شوفو شنو وقع قبل اعتقال عهد التميمي بدقائق

فيلم الحـــــنش يُحطم الرقم القياسي | ثقافة و فنون

فيلم ''الحـــــنش'' يُحطم الرقم القياسي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.