الأورو طالع اليوم..شوفو شحال الثمن ديالو بعد تعويم الدرهم ﻿

ابتداء من بداية الأسبوع الجاري ، اعتمد المغرب نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة.

شـــوف تيفي:

ابتداء من بداية الأسبوع الجاري ، اعتمد المغرب نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة.

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الأربعاء 17 يناير 2018 حسب بنك المغرب:

العملات شراء بيع

1 أورو 11,1970 11,29

1 دولار أمريكي 9,2405 9,2960

1 دولار كندي 7,367 7,4113 1 جنيه إسترليني 12,615 12,691

1 فرنك سويسري 9,4998 9,5569

100 كرونة دنماركية 150,33 151,23 100 كرونة سويدية 113,86 114,54

100 كرونة نرويجية 115,69 116,38

1 ريال سعودي 2,4639 2,4787 1 دينار كويتي 30,679 30,863

1 درهم إماراتي 2,5157 2,5308 100 ين ياباني 8,2752 8,3249

10 دنانير جزائرية 0,8023 0,8072

1 دينار تونسي 3,7872 3,8099

1 دينار ليبي 7,3524 7,3966