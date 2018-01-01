مخطط خطير لنقل السيناريو السوري إلى المغرب العربي ﻿

كشفت تقارير إعلامية، خلال الأسبوع الجاري عن وجود مخطط خطير يستهدف الجزائر خاصة والمغرب العربي عامة، وذلك مباشرة بعد الاعلان عن مقتل زعيم حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة، عبد السلام طرمون،

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كشفت تقارير إعلامية، خلال الأسبوع الجاري عن وجود مخطط خطير يستهدف الجزائر خاصة والمغرب العربي عامة، وذلك مباشرة بعد الاعلان عن مقتل زعيم حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة، عبد السلام طرمون، خلال اشتباكات على الحدود الليبية التونسية، وأيضا عقب إحباط السلطات الجزائرية مخططا لإثارة الفوضى بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة الأمازيغية .

وحسب موقع ''قناة العالم'' فإن مصالح الاستخبارات الجزائرية والتونسية، تمكنت من إيقاف هذا المخطط الذي يهدف إلى إشعال فتيل الأزمة في الجزائر من خلال الحدود مع مالي وليبيا وتونس، مشيرة إلى أن هناك مخططا أميركيا، يهدف لتنفيذ مخطط مشابه للسيناريو السوري يتمثل في اشعال النزعة العرقية والطائفية في كل من المغرب والجزائر، يهدف إلى نسف وحدة أهم بلدين في منظومة أقطار المغرب العربي.

وأكدت قناة العالم أن مجموعة من المعطيات صرح بها الديبلوماسي المغربي الفرنسي المتقاعد إيف أوبان المولود في 1942 بالرباط، حيث شرح فيها حيثيات هذا المخطط الرهيب، الذي بدأت ملامحه تظهر بعد الإعلان عن مقتل زعيم حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة على الحدود الليبية التونسية من طرف عناصر مجهولة، وذلك بالتزامن مع تواجد قيادات من حركة أزواد المكونة من طوارق مالي بمجلس الأمن الدولي للتعبير عن موقف الطوارق فيما يتعلق باتفاق السلم والمصالحة الموقع بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية بالجزائر.

وحسب صحيفة ''الجريدة'' التونسية نقلا عن مصدر أمني تونسي رفيع،فإن المصالح الأمنية التونسية أفشلت مخطط مجموعة من المسلحين من جنسيات مختلفة واغلبهم من أمازيغ ليبيا يقودهم جزائري، كانوا بصدد التحضير له انطلاقا من ليبيا، وذلك بالتسلل الى تونس ومنها إلى الجزائر، بهدف المطالبة باستقلال منطقة القبائل، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية في تونس، تدخلت قبل وقوع عملية التسلل إلى ترابها من الحدود الليبية، حيث وقعت اشتباكات مسلحة على الحدود التونسية الليبية، وذلك بمساعدة من قوات المجلس الرئاسي الليبي وبالتنسيق مع الجانب الجزائري، ما مكن من قتل متزعم المسلحين واعتقال عدد من أفراد المجموعة حيث يجري التحقيق معهم.

وأشارت الصحيفة التونسية أن هذه التطورات، دفعت بالجزائر، إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء المطالب الأمازيغية المرفوعة منذ عقود، وذلك بدء من إقرار رسمي للسنة الأمازيغية وتعطيل العمل في 12 يناير والقيام بتدابير أخرى لصالح تطوير اللغة الأمازيغية.