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عاجل..هذا جديد الطفلتين ضحيتي فاجعة الكارة

بتاريــخ : 17 يناير 2018 / 10:07 عاجل..هذا جديد الطفلتين ضحيتي فاجعة الكارة | حوادث و حقوق
عاجل..هذا جديد الطفلتين ضحيتي فاجعة الكارة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن جثتي الطفلتين ''حياة'' و''إيمان'' ضحيتي فاجعة الكارة تتواجدان في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بمدينة سطات.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن جثتي الطفلتين ''حياة'' و''إيمان'' ضحيتي فاجعة الكارة تتواجدان في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بمدينة سطات.

وأكد المصدر ذاته أن جثتي الطفلتين، سيتم تسليمهما لأسرتيهما صباح اليوم حتى يتم دفنهما بمسقط رأسهما ، مشيرا إلى أن الاستعدادات لعملية التسليم ما تزال جارية إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

تجدر الإشارة إلى أن الطفلة ''حياة'' البالغة من العمر قيد حياتها 13 سنة وشقيقتها ''إيمان'' البالغة قيد حياتها 10 سنوات، لقيتا مصرعهما غرقا أمس الثلاثاء، عقب سقوطهما في حفرة للصرف الصحي تابعة للتجزئة السكنية الأندلس.

 

 

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المغرب شوف تيفي المستشفى الإقليمي الحسن الثاني سطات

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