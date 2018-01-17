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مرة أخرى..تساقطات ثلجية في قلب الصحراء بالجزائر

بتاريــخ : 17 يناير 2018 / 09:53 مرة أخرى..تساقطات ثلجية في قلب الصحراء بالجزائر | دولي
مرة أخرى..تساقطات ثلجية في قلب الصحراء بالجزائر
مرة أخرى وللمرة الثالثة خلال أربعين عاما، كست الثلوج البيضاء بشكل مفاجئ العديد من المناطق بالصحراء الجزائرية نهاية الأسبوع المنصرم.

''شوف تيفي''

مرة أخرى وللمرة الثالثة خلال أربعين عاما، كست الثلوج البيضاء بشكل مفاجئ العديد من المناطق بالصحراء الجزائرية نهاية الأسبوع المنصرم.

وحسب وسائل إعلام جزائرية فقد تساقطت الثلوج على الصحراء الكبرى في الجزائر للمرة الثالثة خلال أربعين عاما، وغطت الكثبان الرملية بمنطقة عين الصفراء الجزائرية المتواجدة في عمق الصحراء الكبرى والتي ترتفع عن سطح البحر بأكثر من ألف متر.

تجدر الإشارة إلى أن آخر التساقطات الثلجية بالصحراء الجزائرية، كانت سنة 2016، وهي المرة الثانية، بعد أن تساقطت للمرة الأولى سنة 1979.

 

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المغرب شوف تيفي الصحراء المغربية الثلوج سطح البحر

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