خبر صادم لمتداولي عملة ''بيتكوين'' ﻿

واصلت عملة ''بيتكوين'' خسائرها الحادة، يومه الأربعاء، حيث تراجعت العملة منذ أمس بحوالي 7 في المائة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''روتيرز''.

''شوف تيفي''

واصلت عملة ''بيتكوين'' خسائرها الحادة، يومه الأربعاء، حيث تراجعت العملة منذ أمس بحوالي 7 في المائة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''روتيرز''.

وأوضحت الوكالة البريطانية أن التراجع الحاد للعملة المذكورة، جاء بعد تحذير الكثير من الدول التعامل بالعملات الرقمية بينها ثلاث دول عربية حرمتها هي السعودية ومصر وفلسطين.

وأكدت الوكالة بأن سعر أكبر وأشهر عملة رقمية في العالم، انخفض إلى 10.567 آلاف دولار في بورصة بتستامب ومقرها لوكسمبورغ، لتقترب من أدنى مستوياتها في 6 أسابيع والبالغ 10.162 آلاف دولار، ولهذا تدرس كل من كوريا الجنوبية والصين حظر تداول العملة مما أثار مخاوف من شن الجهات التنظيمية حملة أوسع على العملة.