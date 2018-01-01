 خبر صادم لمتداولي عملة ''بيتكوين'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..الجماهير المغربية تتوافد على مركب محمد الخامس لمتابعة مباراة المغرب و غينيا و الأغلبية قاصرين | بووز

بالفيديو..الجماهير المغربية تتوافد على مركب محمد الخامس لمتابعة مباراة المغرب و غينيا و الأغلبية

تقرير بي ان سبورت عن اخر استعدادات المنتخب المغربي و الغيني للمباراة الثانية في الشان + التصريحات | بووز

تقرير بي ان سبورت عن اخر استعدادات المنتخب المغربي و الغيني للمباراة الثانية في الشان + التصريحات

فيديو ينشر للمرة الأولى.. شوفو شنو وقع قبل اعتقال عهد التميمي بدقائق | بووز

فيديو ينشر للمرة الأولى.. شوفو شنو وقع قبل اعتقال عهد التميمي بدقائق

فيلم الحـــــنش يُحطم الرقم القياسي | ثقافة و فنون

فيلم ''الحـــــنش'' يُحطم الرقم القياسي

بالصورة..منح مهلة إضافية لنزع الواقيات من الشاحنات | بوليتيك

بالصورة..منح مهلة إضافية لنزع الواقيات من الشاحنات

عاجل وبالصور..دفن ضحيتي فاجعة الكارة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..دفن ضحيتي فاجعة الكارة

بالفيديو..عثمان ملين يتحدث عن نظاراته الغريبة التي حضر بها حلقة رشيد شو‎ | بووز

بالفيديو..عثمان ملين يتحدث عن نظاراته الغريبة التي حضر بها حلقة رشيد شو‎

عـــاجل: معلومات جديدة حول تعرض خادمة لاعتداء من طرف مشغلها..عندو سابقة فالاعتداء على الخادمات فكازا وها شنو دار باش ميتفضحش | حوادث و حقوق

عـــاجل: معلومات جديدة حول تعرض خادمة لاعتداء من طرف مشغلها..عندو سابقة فالاعتداء على الخادمات

مؤلم..صور جديدة صادمة للخادمة اللي كواتها مشغلتها بالعافية بالبيضاء | حوادث و حقوق

مؤلم..صور جديدة صادمة للخادمة اللي كواتها مشغلتها بالعافية بالبيضاء

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

خبر صادم لمتداولي عملة ''بيتكوين''

بتاريــخ : 17 يناير 2018 / 09:34 خبر صادم لمتداولي عملة بيتكوين | منوعات
خبر صادم لمتداولي عملة ''بيتكوين''
واصلت عملة ''بيتكوين'' خسائرها الحادة، يومه الأربعاء، حيث تراجعت العملة منذ أمس بحوالي 7 في المائة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''روتيرز''.

''شوف تيفي''

واصلت عملة ''بيتكوين'' خسائرها الحادة، يومه الأربعاء، حيث تراجعت العملة منذ أمس بحوالي 7 في المائة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''روتيرز''.

وأوضحت الوكالة البريطانية أن التراجع الحاد للعملة المذكورة، جاء بعد تحذير الكثير من الدول التعامل بالعملات الرقمية بينها ثلاث دول عربية حرمتها هي السعودية ومصر وفلسطين.

وأكدت الوكالة بأن سعر أكبر وأشهر عملة رقمية في العالم، انخفض إلى 10.567 آلاف دولار في بورصة بتستامب ومقرها لوكسمبورغ، لتقترب من أدنى مستوياتها في 6 أسابيع والبالغ 10.162 آلاف دولار، ولهذا تدرس كل من كوريا الجنوبية والصين حظر تداول العملة مما أثار مخاوف من شن الجهات التنظيمية حملة أوسع على العملة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي بيتكوين رويترز العملة فلسطين السعودية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..شوفو الحب: كاتبة بريطانية مشهورة تزوجت من طباخ مغربي | منوعات

بالصور..شوفو الحب: كاتبة بريطانية مشهورة تزوجت من طباخ مغربي

مثير وبالصورة.. هاذ شي اللي بقا: الشيشة يوصلوها ليك حتا للدار | منوعات

مثير وبالصورة.. هاذ شي اللي بقا: الشيشة يوصلوها ليك حتا للدار

البنتاغون يطلق مسابقة للتجسس ويطلب اللغة العربية كأهم شرط للقبول | منوعات

البنتاغون يطلق مسابقة للتجسس ويطلب اللغة العربية كأهم شرط للقبول

زواج شابين مثليين في مكة المكرمة + الفيديو | منوعات

زواج شابين مثليين في مكة المكرمة + الفيديو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤثر..مخلاهُمش يدفنو بناتو اللي ماتو فوسط حفرة للصرف الصحي فالكارة..طلع فوق سيارة نقل الأموات وهاشنو دار | خارج البلاطو
منذ 21 دقيقة

فيديو جد مؤثر..مخلاهُمش يدفنو بناتو اللي ماتو فوسط حفرة للصرف الصحي فالكارة..طلع فوق سيارة نقل الأموات وهاشنو دار

بالفيديو..الفنانة المغربية المحبوبة هند السعديدي في تصريح طريف..كنخدمو غيرفرمضان بحال الجبابن | خارج البلاطو

بالفيديو..الفنانة المغربية المحبوبة هند السعديدي في تصريح طريف..كنخدمو غيرفرمضان بحال الجبابن

بالفيديو..سائقو سيارات الأجرة بوجدة يحتجون على إغلاق الحدود ببني درار | خارج البلاطو

بالفيديو..سائقو سيارات الأجرة بوجدة يحتجون على إغلاق الحدود ببني درار

بالفيديو..شوفو أشنو قال فتاح جوادي على اللوك الجديد اللي دار | بــووز

بالفيديو..شوفو أشنو قال فتاح جوادي على اللوك الجديد اللي دار

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..الجماهير المغربية تتوافد على مركب محمد الخامس لمتابعة مباراة المغرب و غينيا و الأغلبية قاصرين | بووز
منذ 3 دقائق

بالفيديو..الجماهير المغربية تتوافد على مركب محمد الخامس لمتابعة مباراة المغرب و غينيا و الأغلبية

تقرير بي ان سبورت عن اخر استعدادات المنتخب المغربي و الغيني للمباراة الثانية في الشان + التصريحات | بووز

تقرير بي ان سبورت عن اخر استعدادات المنتخب المغربي و الغيني للمباراة الثانية في الشان + التصريحات

فيديو ينشر للمرة الأولى.. شوفو شنو وقع قبل اعتقال عهد التميمي بدقائق | بووز

فيديو ينشر للمرة الأولى.. شوفو شنو وقع قبل اعتقال عهد التميمي بدقائق

فيلم الحـــــنش يُحطم الرقم القياسي | ثقافة و فنون

فيلم ''الحـــــنش'' يُحطم الرقم القياسي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.