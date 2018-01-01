 بعد تعاقده مع اتحاد العاصمة الجزائري..مدلل الجماهير الودادية ''رضى الهجهوج'' يعود إلى الدار البيضاء ﻿
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بعد تعاقده مع اتحاد العاصمة الجزائري..مدلل الجماهير الودادية ''رضى الهجهوج'' يعود إلى الدار البيضاء

بتاريــخ : 17 يناير 2018 / 09:24 بعد تعاقده مع اتحاد العاصمة الجزائري..مدلل الجماهير الودادية رضى الهجهوج يعود إلى الدار البيضاء | سبور
بعد تعاقده مع اتحاد العاصمة الجزائري..مدلل الجماهير الودادية ''رضى الهجهوج'' يعود إلى الدار البيضاء
بعد إنهاء تعاقده بصفة نهائية مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، سيعود رضى الهجوج، إلى مدينة الدار البيضاء، لجمع أغراضه، قبل العودة إلى الجزائر، للمشاركة مع فريقه الجديد خلال الشطر الثاني من الدوري

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

بعد إنهاء تعاقده بصفة نهائية مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، سيعود رضى الهجوج، إلى مدينة الدار البيضاء، لجمع أغراضه، قبل العودة إلى الجزائر، للمشاركة مع فريقه الجديد خلال الشطر الثاني من الدوري الجزائري.

ووقع اتحاد العاصمة مع الهجهوج لاعب فريق الوداد الرياضي، الذي كان مطلوبا من طرف أندية وطنية وعربية، من بينها المغرب التطواني والفتح الرياضي والإسماعيلي المصري واتحاد كلباء الإماراتي.

وفسخ الوداد الرياضي عقده مع مدلل الجماهير الودادية بالتراضي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

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شوف سبور المغرب الوداد الهجهوج

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