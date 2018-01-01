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مثير..بيع جزء من ديناصور عثر عليه بالمغرب في مزاد علني بالمكسيك

بتاريــخ : 17 يناير 2018 / 09:19 مثير..بيع جزء من ديناصور عثر عليه بالمغرب في مزاد علني بالمكسيك | بوليتيك
مثير..بيع جزء من ديناصور عثر عليه بالمغرب في مزاد علني بالمكسيك
يُطرح ذيل ديناصور منقرض عثر عليه في المغرب للبيع في مزاد بالمكسيك لجمع أموال لإعادة بناء آلاف المدارس التي ألحق زلزالان ضربا الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية في شتنبر من العام الماضي.

''شوف تيفي''

يُطرح ذيل ديناصور منقرض عثر عليه في المغرب للبيع في مزاد بالمكسيك لجمع أموال لإعادة بناء آلاف المدارس التي ألحق زلزالان ضربا الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية في شتنبر من العام الماضي.

وحسب وكالة ''رويترز'' فقد أفادت دار مورتون للمزادات التي تنظم المزاد بأن ذيل الديناصور الذي يبلغ طوله أربعة أمتار ويزن 180 كيلوجراما سيطرح بسعر أساسي لا يقل عن 1.8 مليون بيزو مكسيكي (95805 دولارات).

وأكدت الوكالة أن الذيل يخص ديناصور طوله 17 مترا ويزن 22 طنا كان يعيش بين جبال أطلس في المغرب في الفترة الجوراسية الوسطى قبل نحو 165 مليون عام، وهو من نوع الديناصورات آكلة العشب ذات الأربعة أرجل وهي من بين أضخم حيوانات على الأرض.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ديناصور جبال الأطلس مزاد

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