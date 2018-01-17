مثير وبالصورة..بسبب صفقة بنشرقي: نايضة بين الهلال السعودي والوداد ﻿

عبر إعلامي سعودي يدعى ''بسام اللحياني'' والقريب من فريق الهلال السعودي عن غضبه الشديد بسبب قيام فريق الوداد البيضاوي بنشر طلب الهلال الخاص بالتعاقد مع اللاعب أشرف بنشرقي.

''شوف تيفي''

عبر إعلامي سعودي يدعى ''بسام اللحياني'' والقريب من فريق الهلال السعودي عن غضبه الشديد بسبب قيام فريق الوداد البيضاوي بنشر طلب الهلال الخاص بالتعاقد مع اللاعب أشرف بنشرقي.

وكتب هذا الإعلامي في تغريدته على حسابه بتويتر: ''تـوضـيح | نادي الوداد الرياضي نشر خطاب الهلال الذي من المفترض أن يكون سريا، تعامل لا يليق من نادي بحجم الوداد المغربي لو اكتفوا بالرد فقط لكان أجمل في تاريخ تعاقدات الأندية لم يسبق لنادي نشر خطابات سريه بهذا الشكل الفض''.

وكانت إدارة فريق الوداد البيضاوي، قد أعلنت أمس عبر موقع الفريق الإلكتروني رفض بيع أشرف بنشرقي إلى فريق الهلال السعودي والاحتفاظ به من أجل الاستحقاقات الكروية المقبلة.