إسرائيل تلجأ لحيلة جديدة لدفن موتاها في القدس وهذا ما تنوي فعله ﻿

تسعى إسرائيل إلى التغلب على نقص المساحة المتاحة بالقدس عن طريق بناء مقابر عبر أنفاق تحت الأرض، حيث بدأت أعمال حفر النفق الذي سيمتد لعدة طوابق من المقابر حتى يمكن أن يحوي أكبر عدد ممكن من موتى

شوف تيفي

تسعى إسرائيل إلى التغلب على نقص المساحة المتاحة بالقدس عن طريق بناء مقابر عبر أنفاق تحت الأرض، حيث بدأت أعمال حفر النفق الذي سيمتد لعدة طوابق من المقابر حتى يمكن أن يحوي أكبر عدد ممكن من موتى الإسرائيليين.

وقال عامل الأنفاق الإسرائيلي إريك جليزر، صاحب فكرة حفر النفق، إن الفكرة جاءته أثناء عودته كل يوم من عمله بتل أبيب إلى القدس ليرى المقبرة ''سيئة الشكل'' كأول شيء يظهر بوجه زوار المدينة.

وأضاف جليزر حسب ما كشفت عنه شبكة ''أورو نيوز'' أن فكرته تعد إحياء لما كان متبعا منذ 1600 عام، حيث كان الدفن في أنفاق أمرا معتادا أثناء العصور التوراتية.

ويقول جليزر إنه يمكن حفر أنفاق للمقابر بالأراضي ذات التربة الصخرية، بينما يصعب حفرها وتزداد كلفتها بالأراضي ذات التربة الرملية.