مثير وبالصور..وزير في حكومة العثماني جبد السانيدة وسط قبة البرلمان والنشطاء شبهوه بالممثل عادل إمام ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور التي ظهر خلالها لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وهو يقوم بعرض مسحوق السكر ''السنيدة''

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور التي ظهر خلالها لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وهو يقوم بعرض مسحوق السكر ''السنيدة'' وسط قبة البرلمان.

وتفاعل آلاف النشطاء مع صور الداودي، حيث عبر العديد منهم عن سخريتهم الشديدة من الطريقة التي تفاعل بها للكشف عن سعر مادة السكر، واضعين مجموعة من الصور الخاصة بمشهد مشهور للممثل المصري عادل إمام وهو يعرض بطريقة مشابهة رغيف الخبز وسط قبة البرلمان.

ومن جهة أخرى، استغل آخرون الفرصة للتأكيد على أن العديد من المواد الغذائية، عرفت منذ بداية السنة الجارية زيادة في الأسعار، محملين المسؤولية للوزير الداودي ورئيس الحكومة سعد الذين العثماني.