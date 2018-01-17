 مثير وبالصور..وزير في حكومة العثماني جبد السانيدة وسط قبة البرلمان والنشطاء شبهوه بالممثل عادل إمام ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ســــكوب و بالصـــورة..زي جديد بمواصفات عالمية لأمن القصور و الإقامات الملكية..أكياس هوائية AIR BAG.. قفازات وأحذية جلدية | بوليتيك

ســــكوب و بالصـــورة..زي جديد بمواصفات عالمية لأمن القصور و الإقامات الملكية..أكياس هوائية AIR BAG..

بالفيديو..الجماهير المغربية تتوافد على مركب محمد الخامس لمتابعة مباراة المغرب و غينيا و الأغلبية قاصرين | بووز

بالفيديو..الجماهير المغربية تتوافد على مركب محمد الخامس لمتابعة مباراة المغرب و غينيا و الأغلبية

تقرير بي ان سبورت عن اخر استعدادات المنتخب المغربي و الغيني للمباراة الثانية في الشان + التصريحات | بووز

تقرير بي ان سبورت عن اخر استعدادات المنتخب المغربي و الغيني للمباراة الثانية في الشان + التصريحات

فيديو ينشر للمرة الأولى.. شوفو شنو وقع قبل اعتقال عهد التميمي بدقائق | بووز

فيديو ينشر للمرة الأولى.. شوفو شنو وقع قبل اعتقال عهد التميمي بدقائق

فيلم الحـــــنش يُحطم الرقم القياسي | ثقافة و فنون

فيلم ''الحـــــنش'' يُحطم الرقم القياسي

بالصورة..منح مهلة إضافية لنزع الواقيات من الشاحنات | بوليتيك

بالصورة..منح مهلة إضافية لنزع الواقيات من الشاحنات

عاجل وبالصور..دفن ضحيتي فاجعة الكارة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..دفن ضحيتي فاجعة الكارة

بالفيديو..عثمان ملين يتحدث عن نظاراته الغريبة التي حضر بها حلقة رشيد شو‎ | بووز

بالفيديو..عثمان ملين يتحدث عن نظاراته الغريبة التي حضر بها حلقة رشيد شو‎

عـــاجل: معلومات جديدة حول تعرض خادمة لاعتداء من طرف مشغلها..عندو سابقة فالاعتداء على الخادمات فكازا وها شنو دار باش ميتفضحش | حوادث و حقوق

عـــاجل: معلومات جديدة حول تعرض خادمة لاعتداء من طرف مشغلها..عندو سابقة فالاعتداء على الخادمات

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

مثير وبالصور..وزير في حكومة العثماني جبد السانيدة وسط قبة البرلمان والنشطاء شبهوه بالممثل عادل إمام

بتاريــخ : 17 يناير 2018 / 03:47 مثير وبالصور..وزير في حكومة العثماني جبد السانيدة وسط قبة البرلمان والنشطاء شبهوه بالممثل عادل إمام | بوليتيك
مثير وبالصور..وزير في حكومة العثماني جبد السانيدة وسط قبة البرلمان والنشطاء شبهوه بالممثل عادل إمام
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور التي ظهر خلالها لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وهو يقوم بعرض مسحوق السكر ''السنيدة''

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور التي ظهر خلالها لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وهو يقوم بعرض مسحوق السكر ''السنيدة'' وسط قبة البرلمان.

وتفاعل آلاف النشطاء مع صور الداودي، حيث عبر العديد منهم عن سخريتهم الشديدة من الطريقة التي تفاعل بها للكشف عن سعر مادة السكر، واضعين مجموعة من الصور الخاصة بمشهد مشهور للممثل المصري عادل إمام وهو يعرض بطريقة مشابهة رغيف الخبز وسط قبة البرلمان.

ومن جهة أخرى، استغل آخرون الفرصة للتأكيد على أن العديد من المواد الغذائية، عرفت منذ بداية السنة الجارية زيادة في الأسعار، محملين المسؤولية للوزير الداودي ورئيس الحكومة سعد الذين العثماني.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي وزير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ســــكوب و بالصـــورة..زي جديد بمواصفات عالمية لأمن القصور و الإقامات الملكية..أكياس هوائية AIR BAG.. قفازات وأحذية جلدية | بوليتيك

ســــكوب و بالصـــورة..زي جديد بمواصفات عالمية لأمن القصور و الإقامات الملكية..أكياس هوائية AIR BAG.. قفازات وأحذية جلدية

بالصورة..منح مهلة إضافية لنزع الواقيات من الشاحنات | بوليتيك

بالصورة..منح مهلة إضافية لنزع الواقيات من الشاحنات

عــــاجل:الملك محمد السادس بالدارالبيضاء | بوليتيك

عــــاجل:الملك محمد السادس بالدارالبيضاء

هام..تطبيق أسعار المحروقات سيرى النور قريبا | بوليتيك

هام..تطبيق أسعار المحروقات سيرى النور قريبا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤثر..مخلاهُمش يدفنو بناتو اللي ماتو فوسط حفرة للصرف الصحي فالكارة..طلع فوق سيارة نقل الأموات وهاشنو دار | خارج البلاطو
منذ 30 دقيقة

فيديو جد مؤثر..مخلاهُمش يدفنو بناتو اللي ماتو فوسط حفرة للصرف الصحي فالكارة..طلع فوق سيارة نقل الأموات وهاشنو دار

بالفيديو..الفنانة المغربية المحبوبة هند السعديدي في تصريح طريف..كنخدمو غيرفرمضان بحال الجبابن | خارج البلاطو

بالفيديو..الفنانة المغربية المحبوبة هند السعديدي في تصريح طريف..كنخدمو غيرفرمضان بحال الجبابن

بالفيديو..سائقو سيارات الأجرة بوجدة يحتجون على إغلاق الحدود ببني درار | خارج البلاطو

بالفيديو..سائقو سيارات الأجرة بوجدة يحتجون على إغلاق الحدود ببني درار

بالفيديو..شوفو أشنو قال فتاح جوادي على اللوك الجديد اللي دار | بــووز

بالفيديو..شوفو أشنو قال فتاح جوادي على اللوك الجديد اللي دار

﻿

آخر المستجدات

ســــكوب و بالصـــورة..زي جديد بمواصفات عالمية لأمن القصور و الإقامات الملكية..أكياس هوائية AIR BAG.. قفازات وأحذية جلدية | بوليتيك
منذ 8 دقائق

ســــكوب و بالصـــورة..زي جديد بمواصفات عالمية لأمن القصور و الإقامات الملكية..أكياس هوائية AIR BAG..

بالفيديو..الجماهير المغربية تتوافد على مركب محمد الخامس لمتابعة مباراة المغرب و غينيا و الأغلبية قاصرين | بووز

بالفيديو..الجماهير المغربية تتوافد على مركب محمد الخامس لمتابعة مباراة المغرب و غينيا و الأغلبية

تقرير بي ان سبورت عن اخر استعدادات المنتخب المغربي و الغيني للمباراة الثانية في الشان + التصريحات | بووز

تقرير بي ان سبورت عن اخر استعدادات المنتخب المغربي و الغيني للمباراة الثانية في الشان + التصريحات

فيديو ينشر للمرة الأولى.. شوفو شنو وقع قبل اعتقال عهد التميمي بدقائق | بووز

فيديو ينشر للمرة الأولى.. شوفو شنو وقع قبل اعتقال عهد التميمي بدقائق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.