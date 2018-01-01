بالفيديو.. 2000 درهم تحرم الرجاء من خوض حصتها التدريبية بالمحمدية ﻿

رفضت إحدى القاعات الرياضية المتواجدة بمدينة المحمدية استقبال بعثة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، لخوض حصصها التدريبية المعتادة استعدادا للشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية.

'' شوف سبور''

رفضت إحدى القاعات الرياضية المتواجدة بمدينة المحمدية استقبال بعثة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، لخوض حصصها التدريبية المعتادة استعدادا للشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية.

وذكر راديو مارس، أن المسؤولين عن تسيير القاعة الرياضية طالبوا الرجاء بدفع قيمة مالية تقدر بـ 2000 درهم قبل الولوج للقاعة لإجراء حصتهم التدريبية المبلغ الذي لم يكن يتوفر عليه فريق الرجاء ليعود بأدراجه إلى ملعب الوازيس.

هذا ويعيش فريق الرجاء البيضاوي أزمة مالية حادة حيث أن مجموعة من اللاعبين وموظفي الفريق لم يتوصلوا برواتبهم الشهرية لمدة 10 أشهر.