الناصيري يقترب من ضم مدرب الأهلي المصري ﻿

دخل فريق الوداد لبيضاوي لكرة القدم، في مفاوضات مع حسام البدري مدرب فريق الأهلي المصري لخلافة الحسين عموتة المقال من منصبه قبل أقل من أسبوع، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

'' شوف سبور''

دخل فريق الوداد لبيضاوي لكرة القدم، في مفاوضات مع حسام البدري مدرب فريق الأهلي المصري لخلافة الحسين عموتة المقال من منصبه قبل أقل من أسبوع، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت تقارير إعلامية، أن سعيد الناصيري رئيس الفريق، يتجه نحو إلغاء جدل منصب المدرب الجديد الذي سيخلف المدرب المقال في أقرب وقت ممكن وذلك بدخوله في مفاوضات مع مجموعة من المدربين الأجانب.

وأكد أحمد حسن النجم السابق للمنتخب المصري صحة مفاوضة الناصيري للمدرب البدري قائلا :'' في أحد البرامج الإذاعية بمصر، أن حسام توصل بعرضين رسميين واحد من الوداد وآخر من تونس وبالضبط من الترجي''.