مدرب غينيا: لست بساحر لخلق المفاجأة سأصحح بعض الأخطاء أمام أسود الأطلس ﻿

قال بانغوري بونكورا مدرب منتخب غينيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن مباراة الجولة الثانية من منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين أمام منتخب المغرب لن تكون سهلة على المجموعة، مشيرا الى ان اسود الاطلس

شوف سبور : رشيد محمودي

قال بانغوري بونكورا مدرب منتخب غينيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن مباراة الجولة الثانية من منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين أمام منتخب المغرب لن تكون سهلة على المجموعة، مشيرا الى ان اسود الاطلس تتمتع باندفاع هجومي قوي يستمد قوته من لاعبين يتوفرون على تقنيات فنية عالية.

وكشف بونكورا، خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة، أن اللاعبين في كامل استعدادهم لتقديم مستوى كروي يشرف الكرة الإفريقية، مؤكدا على ضرورة تجاوز الهفوات والأخطاء التقنية التي عاشها أمام منتخب السودان برسم الجولة الأولى، قائلا :'' لست بساحر لخلق المفاجأة سأصحح بعض الأخطاء أمام الأسود''.

وتابع قائلا : كامارا يبقى اللاعب الوحيد المهدد بالغياب اما اللاعبون الآخرون فهم يتمتعون بصحة جيدة''.

تجدر الإشارة إلى أن غينيا انهزمت في الجولة الأولى أمام منتخب السودان بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.