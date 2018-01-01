سلامي يكشف عن إصابة بدر بانون ﻿

كشف جمال سلامي مدرب المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن بدر بانون لاعب فريق الرجاء البيضاوي، سيكون حاضرا في مباراة الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا للمحليين أمام غينيا.

شوف سبور : رشيد محمودي

كشف جمال سلامي مدرب المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن بدر بانون لاعب فريق الرجاء البيضاوي، سيكون حاضرا في مباراة الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا للمحليين أمام غينيا.

وقال سلامي، أنه فضل تغييره خلال أطوار الجولة الثانية من المباراة الأولى أمام موريتانيا بعد تعرضه لإصابة خفيفة على مستوى الفخذ، لتفادي تفاقم الإصابة، موضحا أن اللاعب خاض حصصا تدريبية خاصة رفقة صلاح الدين السعيدي لاعب فريق الوداد ليكون جاهزا أمام غينيا.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي حقق فوزا مهما أمام موريتانيا بنتيجة أربعة أهداف دون رد.