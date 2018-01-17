بالصورة..وزير بحكومة العثماني يكشف عن وضع الدرهم بعد تعويمه ﻿

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يومه الثلاثاء، أن اليوم الأول لدخول قرار التعويم التدريجي للعملة المحلية الدرهم مر في ظروف عادية وطبيعية.

''شوف تيفي''

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يومه الثلاثاء، أن اليوم الأول لدخول قرار التعويم التدريجي للعملة المحلية الدرهم مر في ظروف عادية وطبيعية.

وكتب بوسعيد عبر صفحته بموقع فيسبوك: '' اليوم الأول أمور عادية وطبيعية..تم تحديد السعر المرجعي للدولار الأمريكي ونشره بنك المغرب في الساعة 12:30. ووصل إلى 9.2184، أي بنسبة 0.21٪ مقارنة مع سعر السهم المركزي، وبالتالي انخفض ضمن النطاق السابق +/- 0.3٪،وقد ظلت أسعار السوق في السوق المتوسطة بين البنوك في النطاق القديم +/- 0.3٪ بمتوسط + 0.22٪ مقارنة مع سعر السهم المركزي من سلة الدرهم''.

وأضاف بوسعيد: ''في مزاد العملة الأول، كان طلب البنوك ضعيفا، حيث بلغ 3.5 مليون دولار أمريكي. وكان بنك المغرب قد استوفى كل الطلب، وصل متوسط سعر مرجح قدره 9.2307، أي ما نسبته 0.31٪ مقارنة بالسعر المركزي من سلة الدرهم..بداية جيدة لإصلاح كبير''.