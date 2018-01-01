حصري..هذا هو مصير قائد سلطة اللي كتاهمو فتاة بربط علاقة جنسية معاها وهي قاصر ة بمارتيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن وزارة الداخلية، قررت إيقاف قائد الدائرة الثانية بمدينة مارتيل، عن العمل، بسبب اتهام فتاة له بإقامة علاقة جنسية معها قبل مدة وهي قاصرة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن وزارة الداخلية، قررت إيقاف قائد الدائرة الثانية بمدينة مارتيل، عن العمل، بسبب اتهام فتاة له بإقامة علاقة جنسية معها قبل مدة وهي قاصرة.

وأوضح المصدر ذاته أن وزارة الداخلية، أوقفت القائد عن العمل حتى تنتهي قضيته مع الفتاة والتي لم تبث فيها بعد المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان.

وكانت ''شوف تيفي''، قد كشفت عن المعطيات الأولى الخاصة بهذا القائد، بعد أن أقدمت فتاة قبل أسابيع بالعربدة أمام منزله واتهمته بالتخلي عنها بعد ربطهما لعلاقة جنسية، ما دفع بالمصالح الأمنية إلى التدخل والتحقيق معهما.