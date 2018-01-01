فريق هولندي يخطف الحمداوي من الوداد ﻿

خطف فريق تفينتي الهولندي، منير الحمداوي، اللاعب الدولي المغربي السابق، من فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

'' شوف سبور''

خطف فريق تفينتي الهولندي، منير الحمداوي، اللاعب الدولي المغربي السابق، من فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وخضع الحمداوي للاختبار الطبي رفقة تفينتي طيلة الأسبوع الماضي، اعتبرته صحيفة دي تلغراف الهولندية، بالإيجابي، إذ أعجب مسؤولي الفريق الهولندي باللاعب الدولي.

ومن المنتظر أن يوقع الحمداوي عقدا رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة بدون أي مقابل، على أساس إمكانية رحيله مباشرة بعد توصله بعرض من فريق جديد بحيث سيكون مروره بالفريق الهولندي فرصة لتسويق اسمه من جديد.