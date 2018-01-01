بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الثلاثاء، مقطع فيديو، يظهر وقوع عاصفة وسط البحر بمدينة الجديدة، في سيناريو مشابه لما وقع بمدينتي سلا والرباط قبل أسبوع.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الثلاثاء، مقطع فيديو، يظهر وقوع عاصفة وسط البحر بمدينة الجديدة، في سيناريو مشابه لما وقع بمدينتي سلا والرباط قبل أسبوع.

وأظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان و45 ثانية، تشكل إعصار وسط مياه البحر وتجمع المياه بشكل دائري وهو ما أثار رعب مصور الفيديو.

وتفاعلت ساكنة عاصمة دكالة مع الفيديو، حيث أكد الجميع وقوع هذه الظاهرة المناخية صباح اليوم الثلاثاء، بشاطئ سيدي بوزيد بالجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن الحسين يوعابد المسؤول عن التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، أكد لـ ''شوف تيفي'' أن هذه الظاهر المناخية تسمى ''شاهقة مائية''، تقع بمياه البحر وهي عبارة عن عمود الماء المكون من الهواء مختلط مع المياه، حيث تظهر على شكل دوامة عمودية تصل إلى السحاب.