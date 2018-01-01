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رئيس جماعة إفران يوضح حقيقة فيديو "مول سناك المتنقل" ويكشف عن عربات تجارية جديدة

بتاريــخ : 17 يناير 2018 / 01:30 رئيس جماعة إفران يوضح حقيقة فيديو مول سناك المتنقل ويكشف عن عربات تجارية جديدة | مجتمع
رئيس جماعة إفران يوضح حقيقة فيديو "مول سناك المتنقل" ويكشف عن عربات تجارية جديدة
في إطار موضوع رفض إعطاء رخصة لشاب يملك عربة للأكلات الخفيفة، قال رئيس جماعة إفران هشام عفيفي في تصريح خاص لـ''شوف تيفي'' أنه ليس هناك قرار تنظيمي لهذا النوع من التجارة في إفران،
شوف تيفي
 
في إطار موضوع رفض إعطاء رخصة لشاب يملك عربة للأكلات الخفيفة، قال رئيس جماعة إفران هشام عفيفي في تصريح خاص لـ"شوف تيفي" أنه ليس هناك قرار تنظيمي لهذا النوع من التجارة في إفران، نافيا أن يكون لأصحاب العربات العشوائية الأخرى أية رخصة، موضحا في الوقت نفسه أنه جاء على رأس الجماعة ووجد القطاع غير المهيكل على هذه الشاكلة، فحاولت الجماعة أن تسيره وتقننه وتتعامل معه بعيدا عن العشوائية، وخلق حلول بديلة.
 
وعن رده بخصوص "مول الفيديو" الذي قال إن الجماعة رفضت إعطاءه تصريحا بمزاولة نشاطه التجاري غير المقنن أصلا، قال الرئيس هشام عفيفي أن هذه الأنشطة التجارية ليست لديها رخصة معينة، وإنما الجماعة فكرت في حل بديل يحافظ على كرامة أصحاب العربات الجديدة، وبالتالي المحافظة أيضا على جمالية المدينة. 

‫شوف تيفي

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إفران عربات جماعة رئيس

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