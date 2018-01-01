رسميا..أسطورة كرة القدم رونالدينيو يصدم عشاقه في العالم بهذا القرار ﻿

أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلي رونالدينيو، يومه الثلاثاء اعتزاله اللعب بعد سنوات من العطاء رفقة منتخب بلاده وأندية برشلونة وباريس سان جيرمان وميلان.

''شوف تيفي''

أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلي رونالدينيو، يومه الثلاثاء اعتزاله اللعب بعد سنوات من العطاء رفقة منتخب بلاده وأندية برشلونة وباريس سان جيرمان وميلان.

وحسب وكالة ''سبوتينك'' الروسية فقد قال أسيس شقيق اللاعب ووكيل أعماله في حواره مع موقع ''أو جلوبو'' البرازيلي: ''انتهى الأمر، رونالدينيو يعتزل كرة القدم..دعونا الآن نجهز لشيء عظيم لنودعه به، ربما يكون مهرجان اعتزاله بعد كأس العالم''.

وذكرت الوكالة بأن اللاعب رونالدينيو البالغ من العمر37 عاما، ابتعد عن لعب كرة القدم منذ رحيله عن نادي فلومينزي البرازيلي عام 2015، إلا أنه لم يعلن الاعتزال بشكل رسمي.