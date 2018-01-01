مؤلم وبالفيديو..شوفو حالة الخادمة اللي كواتها المشغلة ديالها بالعافية في كازا ﻿

بعد أيام قليلة من كشف ''شوف تيفي'' عن المعطيات المؤلمة الخاصة بسقوط خادمة ضحية مشغلتها بالبيضاء، كشفت القناة الثانية عن معطيات جديدة، تشير إلى أن الضحية تبلغ من العمر 23 سنة، وتنحدر من مدينة زاكورة.

''شوف تيفي''

بعد أيام قليلة من كشف ''شوف تيفي'' عن المعطيات المؤلمة الخاصة بسقوط خادمة ضحية مشغلتها بالبيضاء، كشفت القناة الثانية عن معطيات جديدة، تشير إلى أن الضحية تبلغ من العمر 23 سنة، وتنحدر من مدينة زاكورة.

وأوضحت القناة الثانية ''دوزيم'' أن الضحية الخادمة سقطت ضحية لقمة العيش، وهي تتواجد داخل مصحة خاصة بالبيضاء لتلقي الاسعافات الضرورية، نظرا لخطورة الكسور والحروق التي تعرضت لها على مستوى المؤخرة.

وأكدت القناة أن الخادمة تعرضت للتعنيف على يد مشغليها لمدة سنة ونصف، وقد رفضت خلال الاستماع لها في البداية الكشف عن ممارسات التعذيب التي تعرضت لها.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كشفت سابقا عن إيقاف المصالح الأمنية للمشغلة مباشرة بعد تقدم الضحية بشكاية.