بعد الراقي..رسالة جد مؤثرة من كاروشي للجماهير الرجاوية‎+صورة ﻿

خرج عادل كاروشي لاعب فريق الرجاء البيضاوي عن صمته، ونشر يومه الثلاثاء، تدوينة طويلة على حسابه بالفيسبوك، أكد من خلالها عن تشبثه بعقده مع الفريق الأخضر وعن عشقه الكبير للجماهير الرجاوية.

''شوف تيفي''

خرج عادل كاروشي لاعب فريق الرجاء البيضاوي عن صمته، ونشر يومه الثلاثاء، تدوينة طويلة على حسابه بالفيسبوك، أكد من خلالها عن تشبثه بعقده مع الفريق الأخضر وعن عشقه الكبير للجماهير الرجاوية.

وأوضح كاروشي إلى أن مسيرته الكروية وصلت إلى مرحلة النسيان، مبرزا بأنه رفض مجموعة من العروض من أجل فريق الرجاء الذي عشقه منذ الطفولة، لكنه وجد نفسه اليوم غير مرغوب فيه ولا يستحق حتى التواجد في التداريب .

وأكد كاروشي بأنه لن ينسى الجماهير الرجاوية بالرغم من نسيانها له بعد العطاء الكبير الذي قدمه خلال 5 سنوات قضاها وهو يحمل قميص الفريق الأخضر.