صـــــادم ..المشنقة قريبة من عنق ''ناصر الزفزافي''.. وهــاعــلاش ﻿

أكد ''الحسيني كروط'' محامي الطرف المدني ودفاع الأمن الوطني يومه الثلاثاء أثناء مرافعته التي طالت ليوم كامل خلال أشغال جلسة محاكمة ''الزفزافي'' ورفاقه ، أن ''حكم الاعدام'' مطلب سبق وتم النضال لأجل

''شــوف تيفي''

أكد ''الحسيني كروط'' محامي الطرف المدني ودفاع الأمن الوطني يومه الثلاثاء أثناء مرافعته التي طالت ليوم كامل خلال أشغال جلسة محاكمة ''الزفزافي'' ورفاقه ، أن ''حكم الاعدام'' مطلب سبق وتم النضال لأجل تنفيذه ، وأن الدفع الذي سبق وتقدمت به هيئة دفاع المعتقلين لأجل هدم هذا المطلب هو دفع مرفوض ، مضيفا أن النقاش حول ما يتعلق بـ''حكم الإعدام'' المثار يجب أن يكون بقبة البرلمان وليس بالمحكمة ، مشددا أن للمحكمة الصلاحية في الحكم به إذا ثبت ذلك .

وفي هذا الصدد علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة مقربة من ملف أحداث الحسيمة لاسيما تلك التي تتعلق بـ''ناصر الزفزافي''، المعتقل والمتابع على إثرها، والتي بغلت إلى حد الإعدام ، حسب التهم الثقيلة التي تلاحقه، أن النيابة العامة تتابع ''نــاصر الزفزافي'' بجناية المشاركة في ارتكاب المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة ، وجناية تدبير مؤامرة المس بالسلامة الداخلية للدولة،عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب والمشاركة في ذلك، والمساهمة في تنظيم مظاهرات غير مصرح بها وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح والمشاركة في تجمهر مسلح.

كما تتابعه النيابة العامة بتهمة المشاركة في ارتكاب العنف في حق رجال القوة العامة نتج عنه إراقة دم؛ وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في ذلك، والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة والمشاركة في ذلك ، وتعطيل بشكل متعمد مباشرة عبادة، والتسبب عمدا في إحداث اضطراب نجم عنه الإخلال بهدوئها ووقارها والمشاركة في العصيان المسلح والتحريض عليه.

وأضافت ذات المصادر أن النيابة العامة تتابع ''ناصر الزفزافي'' بما يناهز 25 تهمة ثقيلة بفصول القانون الجنائي ، والتي لا زال لحد اللحظة لم تتح الفرصة لمناقشة كل تهمة على حدى من طرف هيئة دفاع المعتقلين ودفاع الدولة المغربية أمام أنظار الهيئة المختصة التي تبث في هذا الملف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بسبب ملتمسات التأجيل التي يتقدم بها كل مرة دفاع ''الزفزافي'' ورفاقه ، محاولة منهم إيجاد مخرج آخر غير النقاش في الملف علما منهم أن النيابة العامة تتوفر على أدلة مادية وتفريغ مكالمات هاتفية من شأنها إدانة الزفزافي ورفاقه بتهم تبلغ حد ''المؤبد'' أو ''الإعدام''.