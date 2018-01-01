 صـــــادم ..المشنقة قريبة من عنق ''ناصر الزفزافي''.. وهــاعــلاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات | مجتمع

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة | حوادث و حقوق

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب | ثقافة و فنون

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش هادشي حرام ولا حلال؟‎ | مجتمع

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش

رئيس جماعة إفران يوضح حقيقة فيديو مول سناك المتنقل ويكشف عن عربات تجارية جديدة | مجتمع

رئيس جماعة إفران يوضح حقيقة فيديو "مول سناك المتنقل" ويكشف عن عربات تجارية جديدة

فيديو مؤلم..لحظة انتشال جثتي ضحيتي فاجعة الكارة‎ | حوادث و حقوق

فيديو مؤلم..لحظة انتشال جثتي ضحيتي فاجعة الكارة‎

يا ربي السلامة..كسيدة خايبة بزاف بمارتيل+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..كسيدة خايبة بزاف بمارتيل+صور

عاجل..بعد وفاة سيدتين: شوفو شنو وقع في باب سبتة | حوادث و حقوق

عاجل..بعد وفاة سيدتين: شوفو شنو وقع في باب سبتة

مؤلم..نهاية مروعة لحياة قاصر بزايو حاول التسلل إلى حافلة في طريقها إلى أوروبا | حوادث و حقوق

مؤلم..نهاية مروعة لحياة قاصر بزايو حاول التسلل إلى حافلة في طريقها إلى أوروبا

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

صـــــادم ..المشنقة قريبة من عنق ''ناصر الزفزافي''.. وهــاعــلاش

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 22:57 صـــــادم ..المشنقة قريبة من عنق ناصر الزفزافي.. وهــاعــلاش | بوليتيك
صـــــادم ..المشنقة قريبة من عنق ''ناصر الزفزافي''.. وهــاعــلاش
أكد ''الحسيني كروط'' محامي الطرف المدني ودفاع الأمن الوطني يومه الثلاثاء أثناء مرافعته التي طالت ليوم كامل خلال أشغال جلسة محاكمة ''الزفزافي'' ورفاقه ، أن ''حكم الاعدام'' مطلب سبق وتم النضال لأجل

''شــوف تيفي''

أكد ''الحسيني كروط'' محامي الطرف المدني ودفاع الأمن الوطني يومه الثلاثاء أثناء مرافعته التي طالت ليوم كامل خلال أشغال جلسة محاكمة ''الزفزافي'' ورفاقه ، أن ''حكم الاعدام'' مطلب سبق وتم النضال لأجل تنفيذه ، وأن الدفع الذي سبق وتقدمت به هيئة دفاع المعتقلين لأجل هدم هذا المطلب هو دفع مرفوض ، مضيفا أن النقاش حول ما يتعلق بـ''حكم الإعدام'' المثار يجب أن يكون بقبة البرلمان وليس بالمحكمة ، مشددا أن للمحكمة الصلاحية في الحكم به إذا ثبت ذلك .

وفي هذا الصدد علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة مقربة من ملف أحداث الحسيمة لاسيما تلك التي تتعلق بـ''ناصر الزفزافي''، المعتقل والمتابع على إثرها، والتي بغلت إلى حد الإعدام ، حسب التهم الثقيلة التي تلاحقه، أن النيابة العامة تتابع ''نــاصر الزفزافي'' بجناية المشاركة في ارتكاب المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة ، وجناية تدبير مؤامرة المس بالسلامة الداخلية للدولة،عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب والمشاركة في ذلك، والمساهمة في تنظيم مظاهرات غير مصرح بها وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح والمشاركة في تجمهر مسلح.

كما تتابعه النيابة العامة بتهمة المشاركة في ارتكاب العنف في حق رجال القوة العامة نتج عنه إراقة دم؛ وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في ذلك، والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة والمشاركة في ذلك ، وتعطيل بشكل متعمد مباشرة عبادة، والتسبب عمدا في إحداث اضطراب نجم عنه الإخلال بهدوئها ووقارها والمشاركة في العصيان المسلح والتحريض عليه.

وأضافت ذات المصادر أن النيابة العامة تتابع ''ناصر الزفزافي'' بما يناهز 25 تهمة ثقيلة بفصول القانون الجنائي ، والتي لا زال لحد اللحظة لم تتح الفرصة لمناقشة كل تهمة على حدى من طرف هيئة دفاع المعتقلين ودفاع الدولة المغربية أمام أنظار الهيئة المختصة التي تبث في هذا الملف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بسبب ملتمسات التأجيل التي يتقدم بها كل مرة دفاع ''الزفزافي'' ورفاقه ، محاولة منهم إيجاد مخرج آخر غير النقاش في الملف علما منهم أن النيابة العامة تتوفر على أدلة مادية وتفريغ مكالمات هاتفية من شأنها إدانة الزفزافي ورفاقه بتهم تبلغ حد ''المؤبد'' أو ''الإعدام''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المحكمة الإعدام النيابة العامة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

استنفار بمدينة أكادير بسبب زيارة ملكية مرتقبة | بوليتيك

استنفار بمدينة أكادير بسبب زيارة ملكية مرتقبة

رسميــــا .. هذا ماصرح به وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص آخر مستجدات قضية الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

رسميــــا .. هذا ماصرح به وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص آخر مستجدات قضية ''الزفزافي'' ورفاقه

عاجل..هذا ما تقرر في ملف الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل..هذا ما تقرر في ملف الزفزافي ورفاقه

الرميد يرد: الوردي مثل أي وزير له إنجازاته واختلالاته وأنا لم أقصد الإساءة إليه | بوليتيك

الرميد يرد: الوردي مثل أي وزير له إنجازاته واختلالاته وأنا لم أقصد الإساءة إليه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من العيون..هذه قصة أصغر مجلس بلدي في المغرب | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

من العيون..هذه قصة أصغر مجلس بلدي في المغرب

بالفيديو..الدارالبيضاء تحتضن منتدى للتسويق الترابي في نسخته الأولى | خارج البلاطو

بالفيديو..الدارالبيضاء تحتضن منتدى للتسويق الترابي في نسخته الأولى

خبر اليوم : أحكام بالإعدام والمؤبد وخمسين عاما في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس‎ | خبر اليوم

خبر اليوم : أحكام بالإعدام والمؤبد وخمسين عاما في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس‎

بالفيديو..الإعدام هو الموضوع اللي طغى على جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه | خارج البلاطو

بالفيديو..الإعدام هو الموضوع اللي طغى على جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه

﻿

آخر المستجدات

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات | مجتمع
منذ 1 دقيقة

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة | حوادث و حقوق

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب | ثقافة و فنون

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش هادشي حرام ولا حلال؟‎ | مجتمع

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.