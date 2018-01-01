مثير..161 مليون مصروف جيب لاعبي المنتخب المغربي في الشان..وها شحال كيخاذو في النهار ﻿

خصصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 161 مليون سنتيم كمصروف جيب للاعبي المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم في حال استمرار مشاركتهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين حتى المباراة النهائية.

''شوف تيفي''

خصصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 161 مليون سنتيم كمصروف جيب للاعبي المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم في حال استمرار مشاركتهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين حتى المباراة النهائية.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فإن مصدرها كشف أن كل لاعب في الفريق الوطني، يتوصل بألفي درهم يوميا كمصروف للجيب وذلك منذ اليوم الأول للمعسكر الإعدادي للفريق الوطني والذي انطلق بالمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة يوم 1 يناير الجاري وهو ما يعني أن المبلغ الإجمالي الذي سيحصل عليه كل لاعب كمصروف للجيب يعادل 7 ملايين سنتيم في الفترة ما بين 1 يناير و4 فبراير ليكون المبلغ الإجمالي الذي سيتم توزيعه على العناصر الوطنية خلال هذه الفترة في حدود 161 مليون سنتيم.