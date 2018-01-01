 مثير..161 مليون مصروف جيب لاعبي المنتخب المغربي في الشان..وها شحال كيخاذو في النهار ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات | مجتمع

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة | حوادث و حقوق

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب | ثقافة و فنون

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش هادشي حرام ولا حلال؟‎ | مجتمع

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش

رئيس جماعة إفران يوضح حقيقة فيديو مول سناك المتنقل ويكشف عن عربات تجارية جديدة | مجتمع

رئيس جماعة إفران يوضح حقيقة فيديو "مول سناك المتنقل" ويكشف عن عربات تجارية جديدة

فيديو مؤلم..لحظة انتشال جثتي ضحيتي فاجعة الكارة‎ | حوادث و حقوق

فيديو مؤلم..لحظة انتشال جثتي ضحيتي فاجعة الكارة‎

يا ربي السلامة..كسيدة خايبة بزاف بمارتيل+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..كسيدة خايبة بزاف بمارتيل+صور

عاجل..بعد وفاة سيدتين: شوفو شنو وقع في باب سبتة | حوادث و حقوق

عاجل..بعد وفاة سيدتين: شوفو شنو وقع في باب سبتة

مؤلم..نهاية مروعة لحياة قاصر بزايو حاول التسلل إلى حافلة في طريقها إلى أوروبا | حوادث و حقوق

مؤلم..نهاية مروعة لحياة قاصر بزايو حاول التسلل إلى حافلة في طريقها إلى أوروبا

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

مثير..161 مليون مصروف جيب لاعبي المنتخب المغربي في الشان..وها شحال كيخاذو في النهار

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 22:28 مثير..161 مليون مصروف جيب لاعبي المنتخب المغربي في الشان..وها شحال كيخاذو في النهار | سبور
مثير..161 مليون مصروف جيب لاعبي المنتخب المغربي في الشان..وها شحال كيخاذو في النهار
خصصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 161 مليون سنتيم كمصروف جيب للاعبي المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم في حال استمرار مشاركتهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين حتى المباراة النهائية.

''شوف تيفي''

خصصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 161 مليون سنتيم كمصروف جيب للاعبي المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم في حال استمرار مشاركتهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين حتى المباراة النهائية.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فإن مصدرها كشف أن كل لاعب في الفريق الوطني، يتوصل بألفي درهم يوميا كمصروف للجيب وذلك منذ اليوم الأول للمعسكر الإعدادي للفريق الوطني والذي انطلق بالمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة يوم 1 يناير الجاري وهو ما يعني أن المبلغ الإجمالي الذي سيحصل عليه كل لاعب كمصروف للجيب يعادل 7 ملايين سنتيم في الفترة ما بين 1 يناير و4 فبراير ليكون المبلغ الإجمالي الذي سيتم توزيعه على العناصر الوطنية خلال هذه الفترة في حدود 161 مليون سنتيم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي كأس إفريقيا للمحليين المعسكر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسميا..أسطورة كرة القدم رونالدينيو يصدم عشاقه في العالم بهذا القرار | سبور

رسميا..أسطورة كرة القدم رونالدينيو يصدم عشاقه في العالم بهذا القرار

منخرط جديد يضع ترشيحه لخلافة سعيد حسبان | سبور

منخرط جديد يضع ترشيحه لخلافة سعيد حسبان

بعد الراقي..رسالة جد مؤثرة من كاروشي للجماهير الرجاوية‎+صورة | سبور

بعد الراقي..رسالة جد مؤثرة من كاروشي للجماهير الرجاوية‎+صورة

الريال تسمح لرونالدو بالرحيل | سبور

الريال تسمح لرونالدو بالرحيل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من العيون..هذه قصة أصغر مجلس بلدي في المغرب | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

من العيون..هذه قصة أصغر مجلس بلدي في المغرب

بالفيديو..الدارالبيضاء تحتضن منتدى للتسويق الترابي في نسخته الأولى | خارج البلاطو

بالفيديو..الدارالبيضاء تحتضن منتدى للتسويق الترابي في نسخته الأولى

خبر اليوم : أحكام بالإعدام والمؤبد وخمسين عاما في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس‎ | خبر اليوم

خبر اليوم : أحكام بالإعدام والمؤبد وخمسين عاما في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس‎

بالفيديو..الإعدام هو الموضوع اللي طغى على جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه | خارج البلاطو

بالفيديو..الإعدام هو الموضوع اللي طغى على جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه

﻿

آخر المستجدات

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات | مجتمع
منذ 2 دقائق

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة | حوادث و حقوق

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب | ثقافة و فنون

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش هادشي حرام ولا حلال؟‎ | مجتمع

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.