عاجل وبالصورة..اختفاء تلميذة في ظروف غامضة بمدينة فاس والقضية يمكن فيها الاختطاف ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن تلميذة تدرس بالسنة الأولى إعدادي، اختفت عن الأنظار، مساء أمس الإثنين في ظروف غامضة، مباشرة بعد مغادرتها لمنزل أسرتها بمدينة فاس.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن تلميذة تدرس بالسنة الأولى إعدادي، اختفت عن الأنظار، مساء أمس الإثنين في ظروف غامضة، مباشرة بعد مغادرتها لمنزل أسرتها بمدينة فاس.

وأوضحت شقيقة المختفية في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن سكينة البالغة من العمر 12 سنة، غادرت منزل الأسرة المتواجد على مستوى حي منفلوري 2 بمدينة فاس، وأخبرت شقيقها بأنها ستلتحق بزميلتها بالدراسة والتي تقطن بالجوار منهم من أجل الحصول على كتاب دراسي إلا أنها اختفت عن الأنظار في ظروف غامضة.

وأكدت المتحدثة أن شقيقتها ما تزال طفلة ولا تتوفر على حساب بالفيسبوك أو هاتف نقال، مؤكدة بأن هناك احتمالا كبيرا بسقوطها ضحية عملية اختطاف، مشيرة في الوقت نفسه بأن والديها تقدما بشكاية للمصالح الأمنية.