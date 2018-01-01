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عاجل .. طبيب البيت الأبيض يجري فحصا لترامب ويكشف حقيقة مرضه العقلي

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 22:04 عاجل .. طبيب البيت الأبيض يجري فحصا لترامب ويكشف حقيقة مرضه العقلي | دولي
عاجل .. طبيب البيت الأبيض يجري فحصا لترامب ويكشف حقيقة مرضه العقلي
أعلن طبيب البيت الابيض يومه الثلاثاء أن البيانات الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى أنه من المتوقع أن يبقى بصحة جيدة طيلة مدة ولايته الرئاسية، وأنه لا يعاني من أي خلل في الادراك، وذلك حسب

''شوف تيفي''

 

أعلن طبيب البيت الابيض يومه الثلاثاء أن البيانات الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى أنه من المتوقع أن يبقى بصحة جيدة طيلة مدة ولايته الرئاسية، وأنه لا يعاني من أي خلل في الادراك، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل في خبر عاجل لها.

وقال الطبيب روني جاكسون في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن ''كل البيانات تشير إلى أن الرئيس بصحة جيدة وأنه سيبقى كذلك طيلة مدة ولايته الرئاسية''، وذلك إثر أول زيارة طبية أجراها الرئيس منذ وصوله إلى السلطة قبل نحو عام وجاءت نتائجها ''ممتازة''.

وأكد الطبيب تضيف الوكالة أن ''لا مؤشر إلى معاناة ترامب من أي خلل في الادراك''، مشددا على أن ترامب هو من طلب الخضوع لفحص الإدراك الذي جاءت نتيجته ''جيدة للغاية''.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ترامب الطبيب البيت الأبيض السلطة

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