عاجل..أول فيديو لفاجعة الكارة واللي ماتو فيها جوج خواتات طاحو في حفرة صرف صحي+صور مؤلمة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' من مصدرها قبل قليل من مساء يومه الثلاثاء، بمقطع فيديو، يظهر لحظة قيام شاحنة تابعة للوقاية المدنية بمحاولات لإنقاذ الشقيقتين اللتين لقيتا مصرعهما بمنطقة الكارة عقب سقوطهما بحفرة

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' من مصدرها قبل قليل من مساء يومه الثلاثاء، بمقطع فيديو، يظهر لحظة قيام شاحنة تابعة للوقاية المدنية بمحاولات لإنقاذ الشقيقتين اللتين لقيتا مصرعهما بمنطقة الكارة عقب سقوطهما بحفرة للصرف الصحي.

وحسب المصدر ذاته فإن حفرة الصرف الصحي التي سقطت بها الطفلتان تابعة لتجزئة سكنية، موضحا أن الضحيتين هما ''إيمان'' و''حياة''، كانتا تحاولان السباحة إلا أنهما فارقتا الحياة غرقا.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية بإقليم برشيد، أفادت بأن أختين تبلغان على التوالي 13 و 8 سنوات، لقيتا مصرعهما غرقا، مساء اليوم الثلاثاء، بحفرة للصرف الصحي بتجزئة في طور الإنجاز بشارع الحسن الثاني بمدينة الكارة.