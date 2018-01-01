 عاجل..فاجعة تهز برشيد: أختان في عمر الزهور لقيتا مصرعهما غرقا في حفرة للصرف الصحي ﻿
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عاجل..فاجعة تهز برشيد: أختان في عمر الزهور لقيتا مصرعهما غرقا في حفرة للصرف الصحي

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 21:26 عاجل..فاجعة تهز برشيد: أختان في عمر الزهور لقيتا مصرعهما غرقا في حفرة للصرف الصحي | حوادث و حقوق
عاجل..فاجعة تهز برشيد: أختان في عمر الزهور لقيتا مصرعهما غرقا في حفرة للصرف الصحي
أفادت السلطات المحلية بإقليم برشيد بأن أختين تبلغان على التوالي 13 و 8 سنوات، لقيتا مصرعهما غرقا، مساء اليوم الثلاثاء، بحفرة للصرف الصحي بتجزئة في طور الإنجاز بشارع الحسن الثاني بمدينة الكارة.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أفادت السلطات المحلية بإقليم برشيد بأن أختين تبلغان على التوالي 13 و 8 سنوات، لقيتا مصرعهما غرقا، مساء اليوم الثلاثاء، بحفرة للصرف الصحي بتجزئة في طور الإنجاز بشارع الحسن الثاني بمدينة الكارة.

وحسب المعطيات الأولية فإن الفتاتين، اللتين تقطنان بالقرب من التجزئة المذكورة، كانتا تلعبان بمحاذاتها، لتسقطا داخل حفرة الصرف الصحي التي كانت مغمورة بالمياه.

وفور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم انتشال جثتي الضحيتين وإيداعهما بالمستشفى رهن التشريح الطبي، كما تم فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

 

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المغرب شوف تيفي برشيد الصرف الصحي أختين

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