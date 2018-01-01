عاجل..هذا ما تقرر في ملف الزفزافي ورفاقه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي المكلف بالبث في ملف ناصر الزفزافي ومن معه، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، تأجيل أشغال الجلسة إلى عشية يومه الخميس المقبل.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي المكلف بالبث في ملف ناصر الزفزافي ومن معه، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، تأجيل أشغال الجلسة إلى عشية يومه الخميس المقبل.

وأوضح المصدر ذاته أن القاضي ومباشرة بعد أن أنهى محامي الطرف المدني محمد الحسيني كروط لمرافعته، قرر القاضي تأجيل رد هيئة الدفاع عن المتابيعن إلى غاية الخميس المقبل .

وأوضح ذات المصدر أن قرار التأجيل ليوم الخميس بدل يوم الجمعة، أثار استغراب هيئة الدفاع عن المتابعين، مشيرا إلى أن التأجيل إلى الخميس قد يكون من أجل التسريع للبث في الملف.