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الريال تسمح لرونالدو بالرحيل

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 20:28 الريال تسمح لرونالدو بالرحيل | سبور
الريال تسمح لرونالدو بالرحيل
كشفت صحيفة إسبانية أن فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد سمح للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتقديم العروض التي توصل بها مؤخرا قصد مغادرة فريق الريال.

"شوف سبور"

كشفت صحيفة إسبانية أن فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد سمح للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتقديم العروض التي توصل بها مؤخرا قصد مغادرة فريق الريال.

وأوضحت صحيفة " آس " الإسبانية التي أوردت الخبر، أن نجم الكرة البرتغالية يرغب في الرحيل عن النادي الإسباني بعد شعوره بالتعرض لخديعة من قبل بيريز خلال رفضه بتجديد تعاقده الذي ينتهي في 2021.

ويضع اللاعب الفائز مؤخرا بالكرة الذهبية العودة إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي على رأس أولوياته. ولعب رونالدو لصالح مانشستر يونايتد في الفترة ما بين عامي 2003 و2009 قبل أن ينتقل لريال مدريد مقابل 96 مليون يورو.

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