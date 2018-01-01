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حادثة سير مروعة بأمسكروض وهذه حصيلة الضحايا

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 20:23 حادثة سير مروعة بأمسكروض وهذه حصيلة الضحايا | حوادث و حقوق
حادثة سير مروعة بأمسكروض وهذه حصيلة الضحايا
وقعت صباح اليوم الثلاثاء حادثة سير مروعة، إثر اصطدام شاحنة وسيارة ترانزيت، بمنحدر أمسكروض الخطير، الذي يحصد ضحايا السير كل مرة.

شوف تيفي

وقعت صباح اليوم الثلاثاء حادثة سير مروعة، إثر اصطدام شاحنة وسيارة ترانزيت، بمنحدر أمسكروض الخطير، الذي يحصد ضحايا السير كل مرة.

مصادر محلية قالت إن الحادثة خلفت ضحيتين، فيما أصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك بعد الاصطدام القوي الذي نتج عنه سقوط الشاحنة من أعلى المنحدر إلى أسفله، من شدة السرعة المفرطة، التي كانت السبب في هذه الفاجعة.

وقد تم نقل الضحايا للمستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم فتح تحقيق دقيق من أجل الوقوف على ملابسات وحيثيات هذا الحادث المفجع.

 

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حادث مفجع سيارة شاحنة حادثة أمسكروض

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