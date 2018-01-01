الرميد يرد: الوردي مثل أي وزير له إنجازاته واختلالاته وأنا لم أقصد الإساءة إليه ﻿

كشف مصطفى الرميد في اتصال أجرته معه ''شوف تيفي'' أن ما قاله في حق الوزير السابق الحسين الوردي، هو ما يمكن أن يقال عن أي وزير له إنجازاته واختلالاته، موضحا بالقول ''أي وزير يمكن أن يحقق مجموعة من

شوف تيفي

كشف مصطفى الرميد في اتصال أجرته معه "شوف تيفي" أن ما قاله في حق الوزير السابق الحسين الوردي، هو ما يمكن أن يقال عن أي وزير له إنجازاته واختلالاته، موضحا بالقول "أي وزير يمكن أن يحقق مجموعة من الإنجازات في قطاعه، كما وقع بالنسبة لوزير الصحة السابق الحسين الوردي، كما يمكن أن تبقى هناك مجموعة من الاختلالات التي تستحق الاهتمام والمعالجة من طرف خلفه"، مؤكدا أنه لم يكن واردا أن يسيء لوزير محترم من مستوى الوزير الوردي.

وأبرز القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن رئيس الحكومة هو من يهمه العلاقة مع التقدم والاشتراكية، وهو المكلف دستوريا من أجل أن يقترح على جلالة الملك أسماء الوزراء، مضيفا أن التقدم والاشتراكية حزب محترم وله علاقة وطيدة بحزب العدالة والتنمية، وهذه العلاقة مرت بظروف صعبة وصمدت ومازالت تصمد، ونحن نعتز بهذه العلاقة وحريصون على استدامتها، حسب ما صرح به الرميد.