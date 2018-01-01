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عاجل: المطالبة بإعدام ناصر الزفزافي و رفاقه

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 19:55 عاجل: المطالبة بإعدام ناصر الزفزافي و رفاقه | بوليتيك
عاجل: المطالبة بإعدام ناصر الزفزافي و رفاقه
كشف موفد ''شوف تيفي'' بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن محمد الحسيني كروط محامي الطرف المدني، طالب قبل قليل من مساء يومه الثلاثاء، بإصدار حكم الإعدام في حق ناصر الزفزافي ومن معه المتابعون على خلفية أحداث

"شوف تيفي":

كشف موفد "شوف تيفي" بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن محمد الحسيني كروط محامي الطرف المدني، طالب قبل قليل من مساء يومه الثلاثاء، بإصدار حكم الإعدام في حق ناصر الزفزافي ومن معه المتابعون على خلفية أحداث الحسيمة.

وأوضح الموفد بأن كروط وخلال مرافعته أشار إلى عقوبة الإعدام في حق ناصر الزفزافي ومن معه، ما دفع بهيئة الدفاع عن المعتقلين إلى التدخل، مشيرا إلى أن القاعة، عرفت فوضى عارمة بسبب تعالي أصوات المحامين.

وأشار الموفد أن المحامي كروط والذي وصف نفسه بـ "ضحية" المتابعين والمحامين المكلفين بالدفاع عنهم بسبب مقاطعتهم له، واصل مرافعته قائلا: " اللي بغا يناقش الإعدام يمشي البرلمان أما هنا راه كاين الإعدام قانونيا".

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ناصر الزفزافي الحسيمة المحامين عقوبة الإعدام

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