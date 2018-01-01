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على طريقة باريس سان جيرمان : جمهور الهلال السعودي يقترح حلولا على فريقه للفوز ببنشرقي

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 19:48 على طريقة باريس سان جيرمان : جمهور الهلال السعودي يقترح حلولا على فريقه للفوز ببنشرقي | سبور
على طريقة باريس سان جيرمان : جمهور الهلال السعودي يقترح حلولا على فريقه للفوز ببنشرقي
اقترحت جماهير فريق الهلال السعودي لكرة القدم، مجموعة من الحلول للفوز بخدمات أشرف بنشرقي لاعب فريق الوداد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

" شوف سبور"

اقترحت جماهير فريق الهلال السعودي لكرة القدم، مجموعة من الحلول للفوز بخدمات أشرف بنشرقي لاعب فريق الوداد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتفاعلت جماهير الهلال السعودي باهتمام كبير مع رفض إدارة النادي عرض فريقهم للفوز بعقد مهاجم المنتخب المحلي لكرة القدم، وذلك بدفع الشرط الجزائي دون العودة إلى الفريق الأحمر.

وكتب أحد المشجعين في تغريدة على تويتر : "‏إذا اللاعب موافق والنادي رافض بسيطه ادفع الشرط الجزائي وجبه بس اما تقولي ناديه رفض ما نبيها".

وعلق آخر: "‏إذا أراد ‎الهلال التعاقد مع ‎بنشرقي يرسل المفاوض للجلوس مع اللاعب ووكيله ورئيس النادي ولن ينتهي الاجتماع إلا بعد توقيع اللاعب أما المخاطبات الرسمية لن تنفعنا بشيء".

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب أشرف بنشرقي الوداد الهلال السعودي

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