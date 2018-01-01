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هام للحجاج المغاربة بخصوص مصاريف الحج

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 19:41 هام للحجاج المغاربة بخصوص مصاريف الحج | مجتمع
هام للحجاج المغاربة بخصوص مصاريف الحج
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق اليوم الثلاثاء بالرباط، عقب الاجتماع الأول للجنة الملكية للحج ،أنه سيتم الاثنين المقبل 22 يناير الجاري ، تحديد والإعلان عن كلفة وموعد استخلاص

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق اليوم الثلاثاء بالرباط، عقب الاجتماع الأول للجنة الملكية للحج ،أنه سيتم الاثنين المقبل 22 يناير الجاري ، تحديد والإعلان عن كلفة وموعد استخلاص مصاريف الحج لموسم 1439هجرية.

وأوضح التوفيق في تصريح للصحافة، أن الاجتماع المقبل للجنة الملكية سيخصص لاستكمال مناقشة مقررات واقتراحات الوزارة وملاحظات اللجنة مشيرا إلى أن الاجتماع الأول خصص لمناقشة الإجراءات والوسائل المتعلقة بتنظيم الحج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من أجل تحسين ومواكبة دائمة لظروف أداء الحجاج المغاربة للمناسك.

واضاف الوزير أن الاجتماع تميز أيضا بتقديم تقرير حول حصيلة الحج للموسم المنصرم من حيث التنظيم و الإجراءات المواكبة للاستعداد للتوجه للديار المقدسة ، والنقل والسكن والإقامة .

وسجل الوزير تحسنا ملحوظا على هذا الصعيد من خلال مجموعة من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من أجل تسهيل وتيسير ظروف إقامة وتنقل الحجاج بالديار المقدسة.

وأكد السيد التوفيق ، أن العناية الملكية تمكن من إحكام متابعة وتدبير أوضاع الحجاج المغاربة خلال موسم الحج.

وكانت اللجنة قد قررت استمرار مكاتب بريد المغرب في تحصيل مصاريف الحج بالنسبة لموسم 1439 هـ بالنسبة للتنظيم الرسمي أو عبر وكالات الأسفار طبقا للمسطرة المتبعة ، مع قيامه( البريد) بتحويل المبالغ الخاصة بالحجاج المؤطرين من طرف الوزارة إلى الحساب المفتوح بسجلات الخزينة العامة للمملكة الخاص بالحج مباشرة بعد انتهاء عملية الأداء.

وتقرر كذلك اعتماد نظام الإعاشة (وجبتا الفطور والعشاء)، في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة طيلة إقامة الحاج بالديار المقدسة، وهو نظام مفروض من طرف السلطات السعودية كشرط للحصول على التأشيرة.

كما تقرر قيام الشركتين الناقلتين بموافاة الوزارة ببرنامج نقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي في أجل أقصاه شهر بعد توصل الشركتين بتوزيع حصة الحجاج حسب العمالات والأقاليم، حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب ، خاصة مع تطبيق النظام الجديد المتعلق بمنح التأشيرات عبر بوابة وزارة الحج (المسار الإلكتروني) .

كما قررت اللجنة بالنسبة لموسم 1440 هجرية ، الاستمرار في تطبيق نظام القرعة في عملية تسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج بمختلف عمالات وأقاليم المملكة سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي أو تنظيم وكالات الاسفار ، وتحديد تاريخ بداية ونهاية عملية التسجيل بالنسبة لموسم 1440 هجرية في الفترة من 9 إلى 20 أبريل 2018 ، مع تحديد نسبة 15 بالمائة من مقاعد الحصة الإجمالية لكبار السن وإلزام المستفيد بمرافق تتوفر فيه الشروط.

 

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المغرب شوف تيفي التنظيم الرسمي أحمد التوفيق الحج المصاريف

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