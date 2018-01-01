إسرائيل تثير غضب الفلسطينيين بمنع أعمال الترميم داخل المسجد الأقصى ﻿

قررت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، منع أعمال الترميم داخل المسجد الأقصى، حيث أبلغت مكتب إعمار المسجد الأقصى، التابع لدائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس بالقرار.

شوف تيفي: وكالات

قررت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، منع أعمال الترميم داخل المسجد الأقصى، حيث أبلغت مكتب إعمار المسجد الأقصى، التابع لدائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس بالقرار.

وحسب ما كشفت عنه « وكالات »، فإن ضابطا في الشرطة الإسرائيلية اقتحم مكتب إعمار المسجد الأقصى وأبلغ المهندس طه عويضة، بأن العمل في المسجد الأقصى ومرافقه في قبة الصخرة "ممنوع"، بما فيه "أعمال الفسيفساء والسقف الخشبي، وترميم أبواب المسجد القبلي، وأعمال الترميم الأخرى في جميع مرافق المسجد".

وأضافت المصادر ذاتها، أن كل من يخالف أمر المنع سيتم اعتقاله، هذا ولم تصدر الشرطة الإسرائيلية توضيحا حول سبب المنع.

تجدر الإشارة، إلى أن المجلس التنفيذي لـ"اليونسكو" قد اعتمد في 18 أكتوبر من العام الماضي، قرار "فلسطين المحتلة" الذي نص على "وجوب التزام إسرائيل بصون سلامة المسجد الأقصى وأصالته وتراثه الثقافي وفقا للوضع التاريخي الذي كان قائما، بوصفه موقعا إسلاميا مقدسا مخصصا للعبادة".