 شروط مجحفة مقابل تشغيل مغربيات في حقول اسبانيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات | مجتمع

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة | حوادث و حقوق

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب | ثقافة و فنون

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش هادشي حرام ولا حلال؟‎ | مجتمع

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش

رئيس جماعة إفران يوضح حقيقة فيديو مول سناك المتنقل ويكشف عن عربات تجارية جديدة | مجتمع

رئيس جماعة إفران يوضح حقيقة فيديو "مول سناك المتنقل" ويكشف عن عربات تجارية جديدة

فيديو مؤلم..لحظة انتشال جثتي ضحيتي فاجعة الكارة‎ | حوادث و حقوق

فيديو مؤلم..لحظة انتشال جثتي ضحيتي فاجعة الكارة‎

يا ربي السلامة..كسيدة خايبة بزاف بمارتيل+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..كسيدة خايبة بزاف بمارتيل+صور

عاجل..بعد وفاة سيدتين: شوفو شنو وقع في باب سبتة | حوادث و حقوق

عاجل..بعد وفاة سيدتين: شوفو شنو وقع في باب سبتة

مؤلم..نهاية مروعة لحياة قاصر بزايو حاول التسلل إلى حافلة في طريقها إلى أوروبا | حوادث و حقوق

مؤلم..نهاية مروعة لحياة قاصر بزايو حاول التسلل إلى حافلة في طريقها إلى أوروبا

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

شروط مجحفة مقابل تشغيل مغربيات في حقول اسبانيا

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 19:05 شروط مجحفة مقابل تشغيل مغربيات في حقول اسبانيا | دولي
شروط مجحفة مقابل تشغيل مغربيات في حقول اسبانيا
خلفت شروط جديدة وضعتها شركات إسبانية في عقود تشغيل مغربيات في الأعمال الموسمية لجني الفراولة في الحقول الإسبانية جملة من الانتقادات، إذ يشترط عقد العمل على القرويات المغربيات الراغبات في العمل

شوف تيقي

خلفت شروط جديدة وضعتها شركات إسبانية في عقود تشغيل مغربيات في الأعمال الموسمية لجني الفراولة في الحقول الإسبانية جملة من الانتقادات، إذ يشترط عقد العمل على القرويات المغربيات الراغبات في العمل بالحقول الاسبانية ضرورة توفرهن على أبناء تقل أعمارهن عن 14 سنة و منحدرات من الوسط القروي.

وفي هذا الصدد عبرت سميرة القاسمي رئيسة الاتحاد الوطني النسائي لـ "شوف تيفي"عن انزعاجها الكبير من هذه الشروط الاستغلالية لكي تضمن رجوع العاملات لبلدهن، وعبرت قاسمي عن تذمرها من ظروف عملهن والانتهاكات الحقوقية التي تطالهن، مطالبة الجهات المسؤولة ببذل كل الجهود لتنعم المرأة المغربية بكامل حقوقها وتحسين ظروف اشتغالها. وكانت هذه الشروط قد أثارت استياء نشطاء التواصل الاجتماعي التي اعتبروها إهانة للمرأة المغربية بصفة عامة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب شروط مغربيات جني الأعمال الموسمية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل .. طبيب البيت الأبيض يجري فحصا لترامب ويكشف حقيقة مرضه العقلي | دولي

عاجل .. طبيب البيت الأبيض يجري فحصا لترامب ويكشف حقيقة مرضه العقلي

بالصورة..هام لأصحاب الدراجات النارية بخصوص الكاسكشوف تيفي | دولي

بالصورة..هام لأصحاب الدراجات النارية بخصوص ''الكاسك''شوف تيفي

بالفيديو.. غينيا تصفع الجزائر وها أشنو وقع | دولي

بالفيديو.. غينيا تصفع الجزائر وها أشنو وقع

إسرائيل تثير غضب الفلسطينيين بمنع أعمال الترميم داخل المسجد الأقصى | دولي

إسرائيل تثير غضب الفلسطينيين بمنع أعمال الترميم داخل المسجد الأقصى

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من العيون..هذه قصة أصغر مجلس بلدي في المغرب | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

من العيون..هذه قصة أصغر مجلس بلدي في المغرب

بالفيديو..الدارالبيضاء تحتضن منتدى للتسويق الترابي في نسخته الأولى | خارج البلاطو

بالفيديو..الدارالبيضاء تحتضن منتدى للتسويق الترابي في نسخته الأولى

خبر اليوم : أحكام بالإعدام والمؤبد وخمسين عاما في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس‎ | خبر اليوم

خبر اليوم : أحكام بالإعدام والمؤبد وخمسين عاما في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس‎

بالفيديو..الإعدام هو الموضوع اللي طغى على جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه | خارج البلاطو

بالفيديو..الإعدام هو الموضوع اللي طغى على جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه

﻿

آخر المستجدات

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات | مجتمع
منذ 2 دقائق

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة | حوادث و حقوق

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب | ثقافة و فنون

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش هادشي حرام ولا حلال؟‎ | مجتمع

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.