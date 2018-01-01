شروط مجحفة مقابل تشغيل مغربيات في حقول اسبانيا ﻿

خلفت شروط جديدة وضعتها شركات إسبانية في عقود تشغيل مغربيات في الأعمال الموسمية لجني الفراولة في الحقول الإسبانية جملة من الانتقادات، إذ يشترط عقد العمل على القرويات المغربيات الراغبات في العمل

شوف تيقي

خلفت شروط جديدة وضعتها شركات إسبانية في عقود تشغيل مغربيات في الأعمال الموسمية لجني الفراولة في الحقول الإسبانية جملة من الانتقادات، إذ يشترط عقد العمل على القرويات المغربيات الراغبات في العمل بالحقول الاسبانية ضرورة توفرهن على أبناء تقل أعمارهن عن 14 سنة و منحدرات من الوسط القروي.

وفي هذا الصدد عبرت سميرة القاسمي رئيسة الاتحاد الوطني النسائي لـ "شوف تيفي"عن انزعاجها الكبير من هذه الشروط الاستغلالية لكي تضمن رجوع العاملات لبلدهن، وعبرت قاسمي عن تذمرها من ظروف عملهن والانتهاكات الحقوقية التي تطالهن، مطالبة الجهات المسؤولة ببذل كل الجهود لتنعم المرأة المغربية بكامل حقوقها وتحسين ظروف اشتغالها. وكانت هذه الشروط قد أثارت استياء نشطاء التواصل الاجتماعي التي اعتبروها إهانة للمرأة المغربية بصفة عامة.