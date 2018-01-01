 عاجل..الزفزافي يصرخ وسط الجلسة و يتضامن مع رجال الأمن ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات | مجتمع

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة | حوادث و حقوق

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب | ثقافة و فنون

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش هادشي حرام ولا حلال؟‎ | مجتمع

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش

رئيس جماعة إفران يوضح حقيقة فيديو مول سناك المتنقل ويكشف عن عربات تجارية جديدة | مجتمع

رئيس جماعة إفران يوضح حقيقة فيديو "مول سناك المتنقل" ويكشف عن عربات تجارية جديدة

فيديو مؤلم..لحظة انتشال جثتي ضحيتي فاجعة الكارة‎ | حوادث و حقوق

فيديو مؤلم..لحظة انتشال جثتي ضحيتي فاجعة الكارة‎

يا ربي السلامة..كسيدة خايبة بزاف بمارتيل+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..كسيدة خايبة بزاف بمارتيل+صور

عاجل..بعد وفاة سيدتين: شوفو شنو وقع في باب سبتة | حوادث و حقوق

عاجل..بعد وفاة سيدتين: شوفو شنو وقع في باب سبتة

مؤلم..نهاية مروعة لحياة قاصر بزايو حاول التسلل إلى حافلة في طريقها إلى أوروبا | حوادث و حقوق

مؤلم..نهاية مروعة لحياة قاصر بزايو حاول التسلل إلى حافلة في طريقها إلى أوروبا

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

عاجل..الزفزافي يصرخ وسط الجلسة و يتضامن مع رجال الأمن

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 18:42 عاجل..الزفزافي يصرخ وسط الجلسة و يتضامن مع رجال الأمن | حوادث و حقوق
عاجل..الزفزافي يصرخ وسط الجلسة و يتضامن مع رجال الأمن
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن ناصر الزفزافي، شرع في الصراخ مباشرة بعد قرار رئيس الهيئة رفع الجلسة للاستراحة لمدة 15 دقيقة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن ناصر الزفزافي، شرع في الصراخ مباشرة بعد قرار رئيس الهيئة رفع الجلسة للاستراحة لمدة 15 دقيقة.

وأكد الموفد أن ناصر الزفزافي، عبر عن تضامنه مع رجال الأمن الذين تعرضوا لاعتداءات عنيفة خلال أحداث الحسيمة، وذلك خلال تعليقه على مرافعة المحامي محمد الحسيني كروط المكلف بالحق المدني.

تجدر الإشارة إلى أن المحامي كروط، كشف خلال مرافعته التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، عن العديد من المعطيات الخاصة بالخسائر التي تعرض لها رجال الأمن بسبب أحداث الحسيمة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ناصر الزفزافي الجلسة محكمة الاستئناف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة | حوادث و حقوق

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة

فيديو مؤلم..لحظة انتشال جثتي ضحيتي فاجعة الكارة‎ | حوادث و حقوق

فيديو مؤلم..لحظة انتشال جثتي ضحيتي فاجعة الكارة‎

يا ربي السلامة..كسيدة خايبة بزاف بمارتيل+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..كسيدة خايبة بزاف بمارتيل+صور

عاجل..بعد وفاة سيدتين: شوفو شنو وقع في باب سبتة | حوادث و حقوق

عاجل..بعد وفاة سيدتين: شوفو شنو وقع في باب سبتة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من العيون..هذه قصة أصغر مجلس بلدي في المغرب | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

من العيون..هذه قصة أصغر مجلس بلدي في المغرب

بالفيديو..الدارالبيضاء تحتضن منتدى للتسويق الترابي في نسخته الأولى | خارج البلاطو

بالفيديو..الدارالبيضاء تحتضن منتدى للتسويق الترابي في نسخته الأولى

خبر اليوم : أحكام بالإعدام والمؤبد وخمسين عاما في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس‎ | خبر اليوم

خبر اليوم : أحكام بالإعدام والمؤبد وخمسين عاما في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس‎

بالفيديو..الإعدام هو الموضوع اللي طغى على جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه | خارج البلاطو

بالفيديو..الإعدام هو الموضوع اللي طغى على جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه

﻿

آخر المستجدات

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات | مجتمع
منذ 12 دقيقة

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة | حوادث و حقوق

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب | ثقافة و فنون

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش هادشي حرام ولا حلال؟‎ | مجتمع

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.