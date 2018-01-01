عاجل..الزفزافي يصرخ وسط الجلسة و يتضامن مع رجال الأمن ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن ناصر الزفزافي، شرع في الصراخ مباشرة بعد قرار رئيس الهيئة رفع الجلسة للاستراحة لمدة 15 دقيقة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن ناصر الزفزافي، شرع في الصراخ مباشرة بعد قرار رئيس الهيئة رفع الجلسة للاستراحة لمدة 15 دقيقة.

وأكد الموفد أن ناصر الزفزافي، عبر عن تضامنه مع رجال الأمن الذين تعرضوا لاعتداءات عنيفة خلال أحداث الحسيمة، وذلك خلال تعليقه على مرافعة المحامي محمد الحسيني كروط المكلف بالحق المدني.

تجدر الإشارة إلى أن المحامي كروط، كشف خلال مرافعته التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، عن العديد من المعطيات الخاصة بالخسائر التي تعرض لها رجال الأمن بسبب أحداث الحسيمة.