عاجل..خسائر جسيمة تسببت فيها أحداث الحسيمة ﻿

كشف محمد الحسيني كروط المطالب بالحق المدني خلال جلسة محاكمة الزفزافي ومن معه، والتي تجرى أطوارها في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أزيد من 900 شخص من القوات العمومية

''شوف تيفي''

كشف محمد الحسيني كروط المطالب بالحق المدني خلال جلسة محاكمة الزفزافي ومن معه، والتي تجرى أطوارها في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أزيد من 900 شخص من القوات العمومية أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة على خلفية أحداث الحسيمة.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' فقد أوضح كروط خلال مداخلته أن الخسائر التي رصدت لرجال القوات العمومية على خلفية أحداث الحسيمة، قدرت بأزيد من 25 مليون درهم.

وأكد الدفاع ، يضيف الموفد، أن المديرية العامة للأمن الوطني قدرت خسائرها ب 20 مليون درهم، والدرك الملكي ب 4 مليون درهم، والقوات المساعدة ب مليون و165 ألف درهم.

وأضاف المطالب بالحق المدني، أن حوالي 604 رجل أمن أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، في حين أصيب حوالي 178 من القوات المساعدة، و120 رجل دركي أصيبوا بجروح خطيرة،على خلفية أحداث الحسيمة، مشيرا إلى أن صاحب العمارة التي أضرمت فيها النيران بإمزورن والتي كان يقطن بها رجال الأمن، من طرف بعض المتهمين، طالب من الدولة المغربية بتعويضات قدرت ب 2 مليار سنتيم، ما جعل المحكمة الابتدائية بفاس تطالب بإجراء الخبرة.

وأكد الموفد أن أطوار الجلسة ما تزال جارية، حيث يواصل المحامي محمد الحسيني كروط مرافعته التي كشف من خلالها عن العديد من المعطيات.