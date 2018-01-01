عاجل..المحامي الراشدي دخل طول وعرض في برلمانية معروفة وسط جلسة محاكمة الزفزافي ومن معه ﻿

كشف موفد ''شوف تيفي''إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المحامي إبراهيم الراشدي المدافع عن الطرف المدني، في ملف متابعة الزفزافي ومن معه، قال إن بعض البرلمانيات يقمن بالهجوم على هيئة دفاع الدولة،

''شوف تيفي''

كشف موفد ''شوف تيفي''إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المحامي إبراهيم الراشدي المدافع عن الطرف المدني، في ملف متابعة الزفزافي ومن معه، قال إن بعض البرلمانيات يقمن بالهجوم على هيئة دفاع الدولة، قائلا:'' شي وحدين كياكلو الغلة ويسبو الملة ميمكنش'' في إشارة منه إلى برلمانية عن حزب الاتحاد الاشراكي

وأكد المحامي الراشدي بأن ما قالته هذه البرلمانية بعيد كل البعد عن حزب الاتحاد الاشتراكي وعن مبادئه وعن قيمه.

تجدر الإشارة إلى أن أطوار الجلسة ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر جارية بحضور جميع المعتقلين ومن بينهم ناصر الزفزافي.