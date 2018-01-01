فضيحة..تسريب أوراق امتحان نيل الشهادة الإعدادية بتطوان ﻿

كشفت المديرية الإقليمية للتعليم بتطوان ، في بلاغ لها، عن تسريب نسخ من امتحان اللغة العربية الخاص بالشهادة الإعدادية من إحدى المؤسسات التعليمية بمدينة تطوان.

''شوف تيفي''

كشفت المديرية الإقليمية للتعليم بتطوان ، في بلاغ لها، عن تسريب نسخ من امتحان اللغة العربية الخاص بالشهادة الإعدادية من إحدى المؤسسات التعليمية بمدينة تطوان.

وأوضحت المديرية في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه بأنها تلقت اتصالا من مدير الثانوية الإعدادية علي بن أبي طالب، أمس الاثنين، حول تسريب نسخ من أوراق اختبار مادة اللغة العربية للامتحان المحلي لنيل شهادة السلك الإعدادي دورة يناير 2018، لتقوم بإيفاد لجنة إقليمية للتحقيق في ملابسات الحادث.



وأشار البلاغ إلى أن اللجنة التي تم إيفادها، تأكدت من وقوع تسريب لنسخ من أوراق امتحان اللغة العربية، مبرزا على أن الجهة المسؤولة عن التسريب تبقى مجهولة.

وقررت المديرية إعادة اختبار اللغة العربية يوم غد الأربعاء، ومواصلة إجراءات البحث والتقصي في الموضوع قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.