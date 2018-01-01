عاجل..هزة أرضية بالمدينة المنورة ﻿

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن محطات الرصد الزلزالي التابعة لها سجلت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريشتر، على بعد مسافة 14 كم شمال غرب المدينة المنورة، وتم

''شوف تيفي''

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن محطات الرصد الزلزالي التابعة لها سجلت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريشتر، على بعد مسافة 14 كم شمال غرب المدينة المنورة، وتم الشعور بالهزة في المناطق القريبة منها.

وحسب موقع ''سبق'' السعودي فقد شعر سكان الأحياء الغربية بالمدينة المنورة بهزة أرضية قبل قليل، كانت بسبب تفجير في طريق حديث تعمل فيه إحدى الشركات غرب المدينة المنورة.

وأشار الموقع أن مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين الدكتور هاني محمود زهران، أكد له وقوع هزة أرضية شمال غرب المدينة المنورة بـ 14 كيلو على خط طول 39 / 7,5 وتبلغ قوتها 2,5 .