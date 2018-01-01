عاجل..بعدما تحكم بالإعدام:هاشنو وقع لمشتري داخل سجن عكاشة ﻿

بعد ساعات من صدور حكم الإعدام في حقه عقب تورطه المباشر في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، تم نقل المستشار الجماعي السابق هشام مشتري إلى جناح المحكومين بالإعدام بسجن عين السبع 1 ''عكاشة''.

''شوف تيفي''

بعد ساعات من صدور حكم الإعدام في حقه عقب تورطه المباشر في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، تم نقل المستشار الجماعي السابق هشام مشتري إلى جناح المحكومين بالإعدام بسجن عين السبع 1 ''عكاشة''.

وبخصوص ''وفاء'' التي صدر في حقها حكم بالمؤبد وصديقتها الشوافة المحكومة بـ 20 سنة، فإنهما تتواجدان بنفس الجناح بسجن عكاشة، ولم يتم تغيير الزنازن التي تتواجدان بها.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بالبيضاء، قضت مساء أمس الإثنين، بالإعدام في حق هشام مشتري والمؤبد في حق وفاء المصمودي أرملة الضحية، والسجن النافذ لمدة 30 سنة في حق حمزة مقبول و20 سنة في حق رقية شهبون الملقبة بـ ''الشوافة''.