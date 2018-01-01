عاجل..هذا ما تقرر في حق الزوجة وعشيقها المتورطين في قتل ''الخياط'' بالبير الجديد وهذه هي التهم الخطيرة اللي توجهات ليهم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الوكيل العام باستنئافية مدينة الجديدة، أحال أمس الإثنين، الزوجة المتورطة في قتل زوجها ''الخياط'' وعشيقها الصباغ على سجن سيدي موسى.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الوكيل العام باستنئافية مدينة الجديدة، أحال أمس الإثنين، الزوجة المتورطة في قتل زوجها ''الخياط'' وعشيقها الصباغ على سجن سيدي موسى.

وأكد المصدر ذات أن المعنيين بالأمر، وُجهت لهما تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والخيانة الزوجية والمشاركة والسرقة وإهانة الضابطة القضائية.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي'' كانت سباقة للكشف عن الخيوط الأولى لهذه الجريمة البشعة التي هزت مدينة ''البير الجديد''، والتي راح ضحيتها ''خياط'' قتل على يد زوجته وعشيقها الصباغ.