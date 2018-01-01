دولة تصدم المسلمين وتوقف الدعم الموجه للحجاج ﻿

قررت الهند وقف دعم حج الهنود المسلمين الذي كانت تقدمه للهنود المسلمين الذين يذهبون لأداء الحج في السعودية، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة ''BBC'' يومه الثلاثاء.

"شوف تيفي"

قررت الهند وقف دعم حج الهنود المسلمين الذي كانت تقدمه للهنود المسلمين الذين يذهبون لأداء الحج في السعودية، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة "BBC" يومه الثلاثاء.

وأكد الموقع ذاته أن مختار عباس نقوي وزير الأقليات في الحكومة الهندية التي يسيطر عليها الهنود القوميون، قال إن الدعم الحكومي الحالي من خلال تذاكر الطيران منخفضة التكلفة على متن الخطوط الجوية الهندية يشكل ترضية طائفية، وبالتالي فإن الأموال المخصصة للمسلمين سيتم توفيرها وستصرف على تعليم الأقلية المسلمة في الهند.

وأشار ذات الموقع أن ست سنوات، مرت منذ أن قضت المحكمة العليا في الهند بوجوب وقف الدعم للحجاج الهنود مبررة ذلك بأن هذا الدعم يتعارض مع طبيعة الدولة العلمانية ويتعارض مع تعليم القرآن التي تقول إن الحج لمن استطاع إليه سبيلاً.