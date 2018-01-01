بالفيديو.. عائلة قاتل مرداس في صدمة وهاكيفاش كانت ردة فعل أم و خالة الزوجة الخائنة ﻿

صدمة كبيرة أصابت عائلة المستشار الجماعي السابق هشام مشتري بعدما قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء بإعدامه.

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صدمة كبيرة أصابت عائلة المستشار الجماعي السابق هشام مشتري بعدما قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء بإعدامه.

و مباشرة بعد النطق بالحكم، تحولت ساحة المحكمة إلى مأتم بعدما تعالت أصوات الصراخ و البكاء بعد الحكم الذي لم تنتظره العائلة.

في مقابل ذلك، خرجت عائلة أرملة البرلماني المقتول" وفاء بنصمادي" في صمت قبل النطق بالحكم في حق الزوجة الخائنة حيث قضت محكمة الاستئناف بالسجن المؤبد.

وكان البرلماني عبد اللطيف مرداس قد قتل رميا برصاص بندقية ، بعدما وجهت إليه عدة رصاصات أردته قتيلا في سيارته ، أمام منزله بحي كاليفورنيا ( الدار البيضاء) شهر مارس من سنة 2017.