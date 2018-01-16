عاجل وبالصور.. هام للراغبين في السفر للعمل بإسبانيا مقابل 400 درهم لليوم الواحد ﻿

أعلنت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عن بداية عملية التسجيل الخاصة بالعمل في حقول ''الفريز'' بدولة إسبانيا.

"شوف تيفي"

أعلنت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عن بداية عملية التسجيل الخاصة بالعمل في حقول "الفريز" بدولة إسبانيا.

وحسب ناشري الإعلان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فإن على الراغبين في العمل بإسبانيا التقدم بطلب إلى أقرب وكالة "أنابيك" قبل تاريخ 19 يناير الجاري، موضحين بأن عقد العمل سيكون لثلاثة أشهر وعدد ساعات العمل 6 ساعات ونصف في اليوم الواحد مقابل 400 درهم، مع الحصول على يوم راحة .

ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

*نسخة من البطاقة الوطنية مع رقم الهاتف

* نسخة من جواز السفر في حالة توفر المترشح عليه

*نسخة من دفتر الحالة المدنية

* نسخة من عقد الزواج بالنسبة للمتزوجات