 عاجل وبالصور.. هام للراغبين في السفر للعمل بإسبانيا مقابل 400 درهم لليوم الواحد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات | مجتمع

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة | حوادث و حقوق

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب | ثقافة و فنون

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش هادشي حرام ولا حلال؟‎ | مجتمع

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش

رئيس جماعة إفران يوضح حقيقة فيديو مول سناك المتنقل ويكشف عن عربات تجارية جديدة | مجتمع

رئيس جماعة إفران يوضح حقيقة فيديو "مول سناك المتنقل" ويكشف عن عربات تجارية جديدة

فيديو مؤلم..لحظة انتشال جثتي ضحيتي فاجعة الكارة‎ | حوادث و حقوق

فيديو مؤلم..لحظة انتشال جثتي ضحيتي فاجعة الكارة‎

يا ربي السلامة..كسيدة خايبة بزاف بمارتيل+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..كسيدة خايبة بزاف بمارتيل+صور

عاجل..بعد وفاة سيدتين: شوفو شنو وقع في باب سبتة | حوادث و حقوق

عاجل..بعد وفاة سيدتين: شوفو شنو وقع في باب سبتة

مؤلم..نهاية مروعة لحياة قاصر بزايو حاول التسلل إلى حافلة في طريقها إلى أوروبا | حوادث و حقوق

مؤلم..نهاية مروعة لحياة قاصر بزايو حاول التسلل إلى حافلة في طريقها إلى أوروبا

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

عاجل وبالصور.. هام للراغبين في السفر للعمل بإسبانيا مقابل 400 درهم لليوم الواحد

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 16:09 عاجل وبالصور.. هام للراغبين في السفر للعمل بإسبانيا مقابل 400 درهم لليوم الواحد | مجتمع
عاجل وبالصور.. هام للراغبين في السفر للعمل بإسبانيا مقابل 400 درهم لليوم الواحد
أعلنت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عن بداية عملية التسجيل الخاصة بالعمل في حقول ''الفريز'' بدولة إسبانيا.

"شوف تيفي"

أعلنت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عن بداية عملية التسجيل الخاصة بالعمل في حقول "الفريز" بدولة إسبانيا.

وحسب ناشري الإعلان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فإن على الراغبين في العمل بإسبانيا التقدم بطلب إلى أقرب وكالة "أنابيك" قبل تاريخ 19 يناير الجاري، موضحين بأن عقد العمل سيكون لثلاثة أشهر وعدد ساعات العمل 6 ساعات ونصف في اليوم الواحد مقابل 400 درهم، مع الحصول على يوم راحة .

ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
*نسخة من البطاقة الوطنية مع رقم الهاتف
* نسخة من جواز السفر في حالة توفر المترشح عليه
*نسخة من دفتر الحالة المدنية
* نسخة من عقد الزواج بالنسبة للمتزوجات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي إسبانيا مواقع التواصل الاجتماعي الأنابيك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات | مجتمع

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش هادشي حرام ولا حلال؟‎ | مجتمع

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش هادشي حرام ولا حلال؟‎

رئيس جماعة إفران يوضح حقيقة فيديو مول سناك المتنقل ويكشف عن عربات تجارية جديدة | مجتمع

رئيس جماعة إفران يوضح حقيقة فيديو "مول سناك المتنقل" ويكشف عن عربات تجارية جديدة

مؤلم وبالصور..مسن كيعيش في حاوية أزبال بمدينة سلا | مجتمع

مؤلم وبالصور..مسن كيعيش في حاوية أزبال بمدينة سلا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من العيون..هذه قصة أصغر مجلس بلدي في المغرب | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

من العيون..هذه قصة أصغر مجلس بلدي في المغرب

بالفيديو..الدارالبيضاء تحتضن منتدى للتسويق الترابي في نسخته الأولى | خارج البلاطو

بالفيديو..الدارالبيضاء تحتضن منتدى للتسويق الترابي في نسخته الأولى

خبر اليوم : أحكام بالإعدام والمؤبد وخمسين عاما في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس‎ | خبر اليوم

خبر اليوم : أحكام بالإعدام والمؤبد وخمسين عاما في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس‎

بالفيديو..الإعدام هو الموضوع اللي طغى على جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه | خارج البلاطو

بالفيديو..الإعدام هو الموضوع اللي طغى على جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه

﻿

آخر المستجدات

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات | مجتمع
منذ 11 دقيقة

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة | حوادث و حقوق

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب | ثقافة و فنون

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش هادشي حرام ولا حلال؟‎ | مجتمع

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.