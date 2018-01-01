عــــاجل: بــــــــــــــــلاغ هام للمغاربة للي بغاو يدوز البريمي في النظام الجديد‎ ﻿

حددت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، يوم الاثنين 22 يناير الجاري، موعدا لفتح النظام المعلوماتي لمؤسسات تعليم السياقة لحجز مواعيد امتحان الحصول على رخصة السياقة، للمرشحين المسجلين لديها.

شـــوف تيفي:

حددت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، يوم الاثنين 22 يناير الجاري، موعدا لفتح النظام المعلوماتي لمؤسسات تعليم السياقة لحجز مواعيد امتحان الحصول على رخصة السياقة، للمرشحين المسجلين لديها.

وأوضح بلاغ لكتابة الدولة أنه تم تحديد العدد الأقصى من المرشحين للصنف "ب" لكل مؤسسة في 10 شهريا بالنسبة لكل مدرب ومركبة تتوفر عليهما المؤسسة؛ مع احتساب أجل 45 يوما لاجتياز الامتحان ابتداء من تاريخ التسجيل في النظام المعلوماتي لأخذ المواعيد.

وأبرز المصدر ذاته أنه يمكن ابتداء من تاريخ فتح النظام، للمؤسسات الاستفادة من العدد الأقصى من المرشحين لاجتياز الامتحان الخاص بشهر دجنبر 2017، بالإضافة إلى أشهر يناير وفبراير ومارس من هذه السنة ( أي مجموع 40 مرشحا لكل مدرب ومركبة)، وبرمجتهم قبل 31 مارس 2018.

وأوضح أن تاريخ اجتياز الامتحان غير مرتبط بالعدد الأقصى من المرشحين لكل مؤسسة (الكوطا)، حيث يمكن للمؤسسات أخذ المواعيد في التاريخ الذي يناسبها من السنة، ابتداء من فاتح فبراير 2018.

وأضافت أنه سيتم تطبيق معدل النجاح 34/40، بالنسبة للامتحان النظري للحصول على رخصة السياقة "ب"، و40/46 بالنسبة للرخص الأخرى، ابتداء من فاتح فبراير 2018.

ودعت كتابة الدولة المكلفة بالنقل مؤسسات تعليم السياقة إلى التوجه إلى مصالح النقل الطرقي التابعة للمديريات الجهوية والإقليمية للوزارة قبل 20 يناير 2018، لإيداع ملفات المدربين المرخصين العاملين لديها والمركبات التي يتم استغلالها، بهدف تحيين المعطيات المتعلقة بهذه المؤسسات، وكذا الإدلاء باسم المستخدم الذي تستعمله في نظام أخذ المواعيد.

ونبهت إلى أن المؤسسات التي لم تقم بهذا الإجراء، سيتعذر عليها أخذ المواعيد من النظام المعلوماتي، نظرا للارتباط المباشر لهذه المعطيات باحتساب العدد الأقصى من المرشحين المسموح به لكل مؤسسة.

وسجلت أن مراكز تسجيل السيارات ستعمل خلال ما تبقى من أيام هذا الشهر على الرفع من وتيرة اجتياز الامتحانات التطبيقية للناجحين في الامتحانات النظرية التي تم اجتيازها خلال الفترة الانتقالية، وذلك بهدف تصفية ملفات المرشحين.